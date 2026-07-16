PSG yeteneğine 50 milyon avro değer biçti: İngiliz devleri sırada

·26·Spor
PSG yeteneğine 50 milyon avro değer biçti: İngiliz devleri sırada

Paris Saint-Germain (PSG), genç ve gelecek vadeden forveti Ibrahima Mbaye hakkında nihai kararını verdi. A takımda yeterince süre alamamaktan memnun olmayan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılma isteğini dile getirdi. Paris yönetimi, genç yeteneğin gidişine engel olmak istemiyor ancak bu transferden büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Fransa şampiyonu Mbaye için 40 ile 50 milyon avro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Kulübün bu kadar yüksek bir fiyat belirlemesinin nedeni, oyuncunun mevcut sözleşmesinin iki yıl daha devam etmesi ve Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilmesidir. PSG altyapısından yetişen Mbaye, geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 30 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Premier Lig kulüpleri ve Dortmund yarışa dahil oldu

Ibrahima Mbaye için verilen mücadelede İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüpleri aktif rol oynuyor. Özellikle Manchester City, Tottenham ve Aston Villa scoutları, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İngiliz kulüpleri, genç kanat oyuncusunun hızı ve teknik becerisinin İngiliz futbol tarzına çok uygun olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, genç yetenekleri keşfetme ve yetiştirme konusunda büyük tecrübeye sahip olan Borussia Dortmund da bu yarıştan geri kalmadı. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Alman kulübünün temsilcileri son günlerde oyuncunun çevresiyle temasa geçti. Dortmund, Mbaye'ye A takımda yer ve gelişim için harika bir platform sunabilir.

Mbaye, üst düzey potansiyelini geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Senegal milli takımı formasıyla da kanıtladı. Turnuva boyunca dört maçta forma giyen oyuncu, Fransa milli takımı kalesine gol atmayı başardı. Senegal, son 16 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etse de, Mbaye birçok uluslararası uzmanın dikkatini çekti.

PSG şu anda hücum hattını daha da güçlendirmek için çalışıyor, bu da Mbaye'nin A takımda forma şansı bulma ihtimalini daha da azaltıyor. Bu nedenle oyuncu, geleceğini başka bir ligde görüyor. Paris ekibinin belirlediği 50 milyon avroluk fiyat birçok kulüp için engel teşkil edebilir ancak transfer dönemi sonuna kadar görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

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PSGTransferlerManchester CityBorussia DortmundFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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