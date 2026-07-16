SpaceX hisse senedi fiyatı Starship uçuşu öncesinde IPO seviyesine geriledi

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin hisseleri, borsa işlemlerinde önemli bir düşüş kaydederek Haziran ayındaki blokbuster IPO (halka arz) fiyatı olan 135 dolar civarındaki seviyeye geri döndü. Bir ay önce yaklaşık 86 milyar dolar değerleme toplayan şirket için bu durum, yatırımcı güveninin kendine has bir sınavı haline geliyor. Çarşamba günkü işlemler sırasında hisse fiyatı 133 dolara kadar gerilese de, gün sonunda 135,27 dolar seviyesinde dengelendi. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Bu düşüş, SpaceX hisselerinin halka açılmasından bu yana gözlemlenen genel eğilimin bir devamıdır. İlk günlerde şirketin menkul kıymetleri 200 doları aşmış ve piyasa değeri bakımından Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle rekabet etmişti. Ancak o zirve noktasından sonra hisseler neredeyse her hafta değer kaybetti. Uzmanlar bunu, teknoloji sektöründeki genel düşüş ve yatırımcıların aşırı iyimser beklentilerinin sönmesiyle açıklıyor.

Piyasadaki istikrarsızlığın nedenleri

Hisse fiyatındaki keskin dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olarak, Nasdaq borsasında şirketin toplam hisselerinin sadece yüzde 4'ünün işlem görmesi gösteriliyor. Piyasa dilinde "float" olarak adlandırılan bu küçük pay, şirkete olan yoğun ilgiyle birleştiğinde fiyatların hızla yükselmesine veya düşmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca, SpaceX tarafından IPO sonrasında çıkarılan tahviller de şu anda değer kaybediyor, bu da finansal piyasalardaki endişeleri artırıyor.

SpaceX çevresindeki durum sadece bu şirketle sınırlı değil. Şu anda OpenAI ve Anthropic gibi büyük yapay zeka girişimleri de gizlice IPO için başvuru yapmış durumda. Yatırımcılar, SpaceX hisselerinin nasıl bir seyir izleyeceğini takip ederek, diğer Big Tech şirketlerinin gelecekteki halka arzlarının ne kadar başarılı olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Bu anlamda, Elon Musk'ın şirketi tüm teknoloji piyasası için bir nevi indikatör görevi görüyor.

Starship testi ve gelecek planları

Şirket hisselerinin bir sonraki sınavı Perşembe günü bekleniyor. SpaceX, en büyük roketi olan Starship 'i IPO'dan sonra ilk kez uzaya fırlatmayı planlıyor. Starship projesi hala geliştirme aşamasında olduğu için şirket, "uç, hata yap ve düzelt" (fly, fail, fix) prensibiyle hareket ediyor. Bu durum, bir sonraki uçuşta da beklenmedik teknik arızaların yaşanma ihtimalini artırıyor.

Dikkat çekici bir nokta ise, bu görev sırasında SpaceX'in roket güçlendiricisini veya üst aşamasını kurtarmayı planlamıyor olmasıdır. Bunun yerine Meksika Körfezi'ne simüle edilmiş bir iniş gerçekleştirilecek ve bu durum her halükarda araçların patlamasıyla sonuçlanacak. Böylesine riskli ama yenilikçi bir yaklaşım, yatırımcıların Elon Musk'ın "başka dünyalar" hakkındaki vaatlerine olan güvenini ne derece koruyacağını gösterecek.