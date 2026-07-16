Arjantin yeniden finalde: Lionel Messi ve takım arkadaşları İngiltere'yi mağlup etti

Arjantin milli takımı, dünya şampiyonluğunu koruma yolunda dev bir adım daha attı. Atlanta'da oynanan yarı final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin öğrencileri, İngiltere'ye karşı zorlu bir mücadele vererek iradeli bir galibiyet elde etti. Bu başarı, Albiceleste temsilcilerini üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşıdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın ilk bir saati boyunca sahada temkinli bir oyun hakimdi. Lionel Messi her topla buluştuğunda stadyumdaki taraftarlar heyecanlarını gizleyemedi. Ancak 55. dakikada İngiltere'nin golü bulmasıyla mevcut şampiyonlar için durum zorlaştı. Çoğu kişi Arjantin'in şansını sorgulamaya başladığı bir anda, takım karakterini ortaya koymayı başardı.

Messi asist yaptı, gençler bitirdi

Karşılaşmanın son dakikalarına kadar İngiltere orta sahası, Arjantinli yıldızları kontrol altında tutmayı başardı. Ancak 85. dakikada Enzo Fernandez, uzak mesafeden yaptığı vuruşla Jordan Pickford'un kalesini havalandırarak dengeyi sağladı. Bu gol stadyumdaki atmosferi tamamen değiştirdi ve Arjantinlilere ekstra güç verdi.

Hakemin uzatma dakikalarının ikincisinde ise belirleyici vuruş geldi. Lionel Messi'nin yaptığı isabetli ortayı Lautaro Martinez kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Goal.com'un haberine göre, Messi bu maçta gol atamasa da her iki gol pozisyonunda da ana yaratıcı rolünü üstlendi ve takımını zor durumdan çıkardı.

İngiltere milli takımı maç boyunca fiziksel hazırlığı ve motivasyonuyla dikkat çekti. Arjantin'i mağlubiyetin eşiğine getirdiler ancak tecrübe ve soğukkanlılık yine mevcut şampiyonların tarafındaydı. Kaleci Emiliano Martinez de birkaç pozisyonda güven veren bir oyun sergileyerek rakibin tehlikeli ataklarını savuşturdu.

Böylece Arjantin, dünyanın en güçlü takımı olduğunu bir kez daha kanıtlamak için finale yükseldi. Unvanlarını korumak için son adımı atmaları gerekiyor. Lionel Messi liderliğindeki takım için bu sadece bir galibiyet değil, tüm ülke için tarihi bir an haline gelebilir.