Roma hücum hattını güçlendiriyor: Endrick ve Alejandro Garnacho hedefte

İtalyan kulübü Roma, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü bir reforma gitmeyi planlıyor ve bu doğrultuda beklenmedik ancak oldukça iddialı adımlar atmaya başladı. Takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, hücum hattını tamamen yenilemeyi hedeflerken, ana odak noktasını Real Madrid ve İngiltere Premier League yıldızlarına çevirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Romalılar Real Madrid forveti Endrick'i kiralama konusunu aktif bir şekilde araştırıyor. Gasperini, takımın yeni transferi Donyell Malen için uygun bir rakip ve alternatif arayışında. İlginç olan ise, takımın bir diğer forveti Artem Dovbyk'in teknik direktörün planlarında yer almaması ve bu nedenle Brezilyalı yeteneğin ana hedef haline gelmesi.

Endrick'in Madrid kulübündeki kariyeri şu ana kadar biraz karmaşık ilerliyor. Temmuz 2024'te Real Madrid'e katıldığından bu yana 40 maçta forma giyen oyuncu, 7 gol atmayı başardı. Roma yönetimi, bu transferde Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile olan sıcak ilişkilerin yardımcı olacağını umuyor. Eski teknik direktörün tavsiyesinin, genç forveti İtalya'ya taşınmaya ikna etmede belirleyici bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Premier League yıldızlarıyla görüşmeler

Roma sadece merkez forvet değil, kanatları da güçlendirmeyi hedefliyor. Kulübün sportif direktörü Tony D'Amico, West Ham oyuncusu Crysencio Summerville'in temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Summerville, geçen yıl Londra kulübüne 29,3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. İlk görüşmeler maaş konusunda zorlu geçse de, futbolcu taleplerini biraz düşürdü. Roma, yıllık 4 milyon Euro'luk maaş sınırını aşmamaya ve transfer için 40 milyon Euro'dan fazla harcamamaya karar verdi.

Summerville transferi gerçekleşmezse, Roma kulübü Chelsea oyuncusu Alejandro Garnacho seçeneğine yönelecek. Arjantinli yetenek için Roma, Londra ekibine şimdiden resmi bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre teklif, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve belirli şartlar yerine getirildiğinde 35 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğunu içeriyor. Ancak Chelsea, Garnacho'nun takımın uzun vadeli planlarında yer alması nedeniyle bu teklifi reddetti.

Goal.com'un haberine göre Roma, transfer piyasasındaki hareketliliğini Strasbourg kanat oyuncusu Diego Moreira için 30 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ederek sürdürüyor. Bu geniş kapsamlı hamleler, Roma'nın gelecek sezon sadece Serie A'da değil, uluslararası arenada da üst sıralar için mücadele etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Gasperini yönetimindeki yeni proje, Avrupa'nın en yetenekli gençlerini tek bir takımda toplamayı amaçlıyor.