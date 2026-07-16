Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldi

·2·Spor
Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşma Atlanta'daki stadyumda oynandı.

Maçta gol perdesi 55. dakikada açıldı. İngiliz futbolcu Anthony Gordon rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Arjantin ise maçın sonunda skoru değiştirmeyi başardı. 85. dakikada Enzo Fernández skoru eşitledi, 90+2. dakikada Lautaro Martínez galibiyet golünü attı.

İstatistiklerde Arjantin belirgin bir üstünlük kurdu. Güney Amerikalılar 14 şut çekerken bunların 6'sı isabetli oldu. İngiltere 6 şut çekti, 3'ü isabetliydi.

Topa sahip olma oranında da Arjantin %64 ile öndeydi. İngiltere'de bu oran %36 olarak gerçekleşti. Pas sayısında Arjantin 578 isabetli pasla üstünlük sağladı. İngiltere 331 pas yaptı.

Pas isabet oranı Arjantin'de %93, İngiltere'de %84 oldu. Faul istatistiklerinde İngiltere 11, Arjantin 15 kez kural ihlali yaptı. İngiltere 1, Arjantin 3 sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.

Ofsayt sayısında İngiltere 1, Arjantin 3 kez yakalandı. Köşe vuruşlarında Arjantin 6-1 üstünlük sağladı.

Böylece Arjantin finale yükseldi ve final maçında İspanya ile karşılaşacak. İngiltere ise yarı finalde turnuvaya veda etti.

АргентинаАнглияЭнцо ФернандесЛаутаро МартинесЭнтони ГордонИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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