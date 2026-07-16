Tesla karıştığı trajik kaza: NTSB sürücünün hızı yüzde 100 artırdığını doğruladı

·38·Teknoloji
Tesla karıştığı trajik kaza: NTSB sürücünün hızı yüzde 100 artırdığını doğruladı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Haziran ayında Teksas'ta meydana gelen trajik trafik kazasına ilişkin ön raporunu yayınladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir Tesla aracının konut binasına çarptığı olayda, ana nedenin sistem değil, sürücünün eylemleri olduğu ortaya çıktı. İncelemeler, sürücünün gaz pedalına sonuna kadar bastığını gösteriyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

NTSB verilerine göre, Tesla aracı Katy şehrindeki bir eve çarptığında hızı saatte 70 milin (yaklaşık 112 km/saat) üzerindeydi. Bu trajedi sonucunda evde bulunan 76 yaşındaki Martha Avila hayatını kaybetti. Aracın araç içi bilgisayarından elde edilen veriler, sürücünün Full Self-Driving (Supervised) sistemi devredeyken gaz pedalına yüzde 100 basarak kontrolü devraldığını doğruladı.

Suçlu teknoloji mi yoksa insan faktörü mü?

Olayın ardından 44 yaşındaki sürücü Michael Butler, dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Merhumenin ailesi ise hem sürücüye hem de Tesla şirketine dava açtı. Sürücü, ilk ifadelerinde bilincini kaybettiğini ve o sırada aracın kendi kendine sürüş modunda olduğunu iddia etmişti. Ancak soruşturma sonuçları bu iddiaları şüpheye düşürüyor.

Güvenlik kameraları, aracın kavşakta aniden hızlandığını, yoldan çıktığını ve doğrudan eve çarptığını kaydediyor. NTSB raporunda, o gün havanın açık, yolun kuru ve görüş mesafesinin oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Bu durum, teknik bir arıza olasılığını daha da azaltıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medyada olaya tepki göstererek, şirket yazılımının yerleşim bölgelerinde bu kadar yüksek hızlarda hareket etmeyeceğini vurguladı. Musk'a göre, Full Self-Driving sistemi güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır ve yüksek hızlı çarpışmalar ancak insan müdahalesiyle gerçekleşebilir.

Sürücünün şüpheli aramaları

Soruşturma sürecinde sürücünün Google arama geçmişi de incelendi. KTRK TV'nin haberine göre, Michael Butler kaza gerçekleşmeden önce internette Tesla otopilotunun "yumuşaklığı" ve "yeterince agresif olmaması" hakkında bilgiler aradı. Arama sorguları arasında şu ifadeler tespit edildi:

  • Tesla FSD not aggressive enough (Tesla FSD yeterince agresif değil)
  • Tesla FSD too timid (Tesla FSD çok ürkek)
  • Tesla not aggressive enough 2024
Bu gerçekler, sürücünün araç yönetiminden memnun olmadığını ve sistemi daha hızlı gitmeye zorlamış olabileceğini gösteriyor. Şu anda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Tesla, Full Self-Driving sistemini kullanan sürücülerden her zaman tetikte olmalarını ve her an kontrolü devralmaya hazır bulunmalarını talep ediyor. Bu olay, modern yardımcı sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun, sorumluluğun sürücüde kaldığını bir kez daha kanıtladı.

TeslaElon MuskOtopilotNTSBTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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