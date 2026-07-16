OpenAI donanım pazarına girdi: Codex için özel klavye tanıtıldı

·29·Teknoloji
OpenAI donanım pazarına girdi: Codex için özel klavye tanıtıldı

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, beklenmedik bir şekilde donanım (hardware) pazarına adım attı. Şirket, Work Louder tasarım stüdyosu ile iş birliği yaparak yazılımcılar için tasarlanan Codex Micro adlı özel bir klavye tanıttı. 230 dolar fiyat etiketine sahip bu cihaz, ChatGPT kullanıcılarının kendi yapay zeka ajanlarını yönetmelerinde yeni kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Codex Micro sadece basit bir klavye değil, aynı zamanda Codex AI asistanı ile çalışmayı optimize eden bir kontrol merkezidir. TechCrunch'ın haberine göre cihaz, otonom şekilde kod yazan ve çalıştıran botları, yani ajan filosunu yönetmek için tasarlandı. Klavyede ajanların durumunu gösteren ışıklı tuşlar, hızlı komutlar için özelleştirilebilir Command Keys ve iş akışlarını başlatmak için özel bir joystick bulunuyor.

Ajanları yönetmenin yeni yolu

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri özel döner regülatörüdür. Bunun yardımıyla kullanıcı, yapay zeka ajanının "düşünme" (reasoning) seviyesini ayarlayabilir. Yani, belirli bir görev için ne kadar işlem gücü ve zaman harcanacağını klavyedeki mekanik düğme ile yönetme imkanı doğdu. Bu süreç, ChatGPT masaüstü uygulaması üzerinden tamamen kontrol ediliyor ve kişiselleştiriliyor.

OpenAI yetkilileri, Codex Micro'nun sınırlı sayıda üretilen özel bir ürün olduğunu ve daha çok şirketin teknolojik potansiyelini sergilemeye hizmet ettiğini belirtiyor. Ancak bu, OpenAI'ın donanım alanındaki tek projesi değil. Bloomberg'e göre şirket, şu anda çok daha karmaşık ve kitle pazarına yönelik bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Apple ile hukuki anlaşmazlıklar gölgesinde

Yeni projelerin arka planında OpenAI ve Apple arasındaki ilişkiler gerildi. OpenAI'ın yeni cihazları üzerinde Apple'ın eski mühendislerinin çalıştığı ortaya çıktı. Bu nedenle Apple, geçtiğimiz hafta OpenAI'a dava açtı. Davada yapay zeka devi, gizli bilgileri çalmak ve bunları kendi cihazlarını oluşturmak için kullanmakla suçlanıyor.

Şu anda geliştirilen gizemli cihazın, ekransız, taşınabilir akıllı hoparlör formunda olması bekleniyor. Cihazın özgünlüğü, ChatGPT ile entegre olması ve kendi kendine hareket edebilen mekanik parçalara sahip olmasından kaynaklanıyor. OpenAI yönetimi, Apple tarafından yöneltilen tüm suçlamaları reddederek ürünlerini bağımsız bir şekilde geliştirdiklerini vurguluyor.

Sonuç olarak, OpenAI'ın donanım pazarına girişi teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatabilir. Codex Micro yazılımcılar için ilginç bir cihaz gibi görünse de, şirketin gelecekteki hedeflerinin çok daha geniş olduğu ve bu yolda büyük teknoloji devleriyle ciddi bir rekabete hazırlandığı görülüyor.

OpenAIChatGPTCodexAppleTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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