Steam için modern kartuşlar: Bir Reddit kullanıcısı sıra dışı projesini tanıttı

Dijital oyun çağında fiziksel taşıyıcılar, özellikle de geçmişin sembolü olan kartuşlar neredeyse unutuldu. Ancak Reddit platformundan Jibril-sama takma adlı bir kullanıcı, bu klasik yaklaşımı modern teknolojilerle birleştirmeye karar verdi. Steam platformundaki oyunları başlatmak için özel "Steam Game Cartridges" sistemini geliştirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu icadın özü basit ama özgün: oyunlar bulut kütüphanesinden değil, ayrı fiziksel cihazlardan yükleniyor. Tom’s Hardware yayınına verdiği röportajda yazar, sistemin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi verdi. Bu sadece harici bir depolama birimi değil, tam teşekküllü otomatikleştirilmiş bir mekanizmadır.

Teknik çözüm ve çalışma prensibi

Projenin temeli olarak SSD diskler kullanılıyor. Yazar, her biri 128 GB kapasiteli ikinci el SSD cihazlarını uygun fiyata satın alarak her birine birer oyun yükledi. Bu sürücüler, basit bir SATA adaptörü aracılığıyla bilgisayara bağlanıyor. Sistemin en ilginç yanı ise yazılımında gizli.

Tüm sistem Linux işletim sistemi yönetiminde çalışıyor. Yazar, udev kuralları ve systemd arka plan programı yardımıyla çalışan özel bir betik yazdı. Süreç şu şekilde işliyor: SSD bilgisayara bağlandığı anda sistem onu tanıyor, betiği çalıştırıyor ve Steam istemcisine söz konusu oyunun mevcut olduğunu bildiriyor. Sonuç olarak kullanıcı, oyunu kütüphanede aramak zorunda kalmıyor.

Hatta sistemi, kartuş takıldığında oyunun tıpkı eski konsollardaki gibi otomatik olarak açılacağı şekilde ayarlamak mümkün. Bu da oyunculara 90'lı yılların retro atmosferini hissetme imkanı veriyor. Günümüzde internet hızının yüksek olmasına rağmen, böyle bir fiziksel koleksiyona sahip olmak birçok meraklı için ilginç bir deneyim.

Projenin karşılaştığı zorluklar

Elbette bu çözümün kendine has dezavantajları da yok değil. Birincisi, modern oyunların boyutu günden güne artıyor ve 128 GB depolama alanı çoğu durumda yeterli olmayabilir. İkincisi, yeni SSD disklerin fiyatı oldukça yüksek, bu da projenin ekonomik açıdan biraz maliyetli olmasına neden oluyor.

Ayrıca oyunları güncelleme konusu da belirsizliğini koruyor. Eğer oyunun güncellenmesi gerekiyorsa, kullanıcı yine de internete bağlanmalı ve verileri doğrudan o kartuşa indirmelidir. Yine de ixbt.com'un verilerine göre bu fikir, oyun endüstrisinde fiziksel kopyaları korumanın özgün ve yaratıcı bir yolu olarak yüksek puan alıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür projeler ilgi çekici olabilir; özellikle internet trafiğinin sınırlı veya hızın düşük olduğu bölgelerde oyunları bir kez indirip fiziksel taşıyıcılarda saklamak kolaylık sağlar. Jibril-sama tarafından sunulan yöntem ise bu süreci oldukça estetik ve kullanışlı bir hale getirmiş.