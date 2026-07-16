Steam Machine için Windows 11 mi yoksa SteamOS mü: Oyunlarda hangi sistem daha verimli?

·3·Teknoloji
Steam Machine için Windows 11 mi yoksa SteamOS mü: Oyunlarda hangi sistem daha verimli?

Valve şirketinin Steam Machine cihazları, kompakt yapıları ve kullanıcı dostu arayüzleriyle oyun tutkunları arasında oldukça popüler. Ancak birçok kullanıcı şu soruyu merak ediyor: Bu cihaza Windows 11 işletim sistemini kurmak performansı nasıl etkiler? ETA PRIME kanalının hazırladığı yeni testler bu soruya detaylı bir yanıt veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Valve, cihazlarında işletim sistemi değişimini yasaklamıyor; aksine Windows için gerekli sürücüleri sağlıyor. Şirket gelecekte iki sistemi aynı anda kullanmaya olanak tanıyan Dual Boot özelliğini de getirmeyi vaat ediyor. Bu durum, Steam Machine sahiplerine hem konsol arayüzünden hem de tam teşekküllü bir kişisel bilgisayarın imkanlarından yararlanma yolunu açıyor.

Sentetik testler ve performans farkı

ixbt.com verilerine göre, Geekbench benchmark testleri Windows 11'in çok çekirdekli (multi-threaded) görevlerde SteamOS sisteminden önemli ölçüde daha başarılı olduğunu gösterdi. Cinebench R24 testinde de benzer bir durum gözlemlendi ancak burada fark o kadar büyük değil. Bu, Windows sisteminin CPU kaynaklarını yönetme konusunda belirli avantajlara sahip olduğunu gösteriyor.

Grafik yüklemelerine gelince, durum biraz daha dengeleniyor. 3DMark testlerinde iki sistem arasındaki fark sadece %1,7 ile %4,3 arasında değişiyor. İlginç olan ise, çözünürlük seviyesine bağlı olarak bazen Windows'un, bazen de SteamOS'in öne geçmesi. Bu durum, grafik sürücülerinin her sistemde kendine has şekilde optimize edildiği anlamına geliyor.

Oyunlardaki gerçek durum

Oyun testleri de beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. Birçok modern oyunda kare hızı (FPS) arasındaki fark birkaç yüzdeyi geçmedi. Şunu belirtmekte fayda var:

  • 4K formatındaki yüksek çözünürlükte Windows 11 biraz daha kararlı bir sonuç verdi;
  • SteamOS sistemi, oyunları hızlı başlatma ve sistem kaynaklarını tasarruflu kullanma konusunda üstünlüğe sahip;
  • Windows kurulduğunda cihaz, "konsol" cazibesini kaybederek sıradan bir mini-PC'ye dönüşüyor.
Sonuç olarak, kullanıcı için sadece oyun oynamak önemliyse SteamOS en ideal tercih olmaya devam ediyor. Çünkü bu sistem, oyun süreci için maksimum düzeyde optimize edilmiştir. Ancak Steam Machine cihazını iş bilgisayarı olarak da kullanmak isteyenler için Windows 11 kurmak, ciddi bir performans kaybına yol açmıyor.

Özbekistan pazarında da bu tür kompakt oyun cihazlarına olan ilgi artıyor. Kullanıcılar için seçim şansının olması, yani sistemi kendi isteklerine göre değiştirebilmeleri, Steam Machine gibi cihazların rekabet gücünü artırıyor.

ValveSteam MachineWindows 11SteamOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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