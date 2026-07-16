Lamine Yamal maçtayken evine hırsızlık girişiminde bulunuldu

·29·Spor
Lamine Yamal maçtayken evine hırsızlık girişiminde bulunuldu

İspanya Milli Takımı ve Barcelona kulübü orta saha oyuncusu Lamine Yamal'ın, Barselona yakınlarındaki Espluges de Llobregat'ta bulunan lüks evine hırsızlık girişiminde bulunuldu. Bu gelişmeyi El Español gazetesi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Temmuz akşamı İspanya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Fransa'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldiği sırada gerçekleşti. O esnada Lamine Yamal sahada olup maçı 90 dakika boyunca oynadı. Ayrıca kazandırdığı penaltıyı Mikel Oyarzabal gole çevirdi.

Gazetenin haberine göre, maskeli iki kişi bahçe duvarından atlayarak mülke girmeye çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri güvenlik kameraları aracılığıyla şahısları zamanında fark ederek müdahale etti. Sonuç olarak şüpheliler evin içine giremeden olay yerinden kaçtı. Katalonya polisi şu anda olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Yamal'ın yaşadığı malikanenin daha önce ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Gerard Piqué'ye ait olduğu biliniyor. Evin tahmini değerinin 11 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Lamine YamalBarcelonaİspanyaLa LigaFutbol
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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