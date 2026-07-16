İngiltere ve Arjantin maçının en iyisi belli oldu

İngiltere ile Arjantin arasında 16 Temmuz'da oynanan karşılaşma, Güney Amerikalıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrasında açıklanan puanlamalarda Arjantinli oyuncular daha yüksek skorlar elde etti. Lionel Messi 8,8 puanla tüm oyuncuları geride bıraktı. İngiltere tarafında ise Djed Spence ve Elliot Anderson 6,9'ar puan aldı. Stadyum, gol atan futbolcular ve gol dakikaları sunulan bilgilerde yer almadı.

İngiltere'nin ortalama puanı 6,4 oldu. Jordan Pickford 6,3 puan aldı. Savunma hattında Djed Spence 6,9 puanla takımın en iyi performansını tekrarladı. Marc Guehi 6,5, Reece James 6,4 puan alırken, John Stones'un oyunu 6,0 puanla değerlendirildi.

Elliot Anderson da 6,9 puan aldı. Declan Rice 6,7, Jude Bellingham ise 6,0 puanla kaydedildi. Morgan Rogers 6,8 puan elde etti. Anthony Gordon'a 6,4 puan verildi. Hücum merkezinde görev yapan Harry Kane 5,9 puan alarak İngiltere ilk 11'inde en düşük sonucu gösterdi.

72. dakikada Gordon'un yerine oyuna giren Ezri Konsa 6,3 puan aldı. Daha sonra oyuna dahil olan Dan Burn, Nico O'Reilly, Ivan Toney ve Marcus Rashford değerlendirilmedi.

Arjantinli futbolcuların genel puanı 7,2 olarak gerçekleşti. Emiliano Martinez 6,6 puan aldı. Savunmanın merkezindeki Cristian Romero 8,3 puanla Messi'den sonraki en yüksek sonucu kaydetti. Lisandro Martinez 7,0, Nahuel Molina 6,5 ve Nicolas Tagliafico 6,4 puan aldı.

Orta sahada Enzo Fernandez 7,9 puanla öne çıktı. Leandro Paredes'in hareketleri 7,7 puanla değerlendirildi. Giovanni Simeone 7,0, Alexis Mac Allister 5,9 puan aldı. Julian Alvarez'e 7,1 puan verildi.

Lionel Messi 8,8 puanla maçın en iyi futbolcusu oldu. Yedekten oyuna giren Rodrigo de Paul 7,2, Nicolas Gonzalez 6,9, Nicolas Otamendi 6,7 ve Gonzalo Montiel 6,4 puan aldı. 81. dakikada sahaya giren Lautaro Martinez değerlendirilmedi.