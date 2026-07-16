Samsung 990 serisinin yeni SSD diskleri satışa sunuldu: Fiyat ve teknik özellikler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, veri depolama cihazları serisini güncelledi. Şirketin yeni Samsung 990 modeli resmen satışa çıktı ve birçok uzman yayın, cihazı şimdiden test etme fırsatı buldu. Bu SSD, önceki modellerden özellikle DRAM önbelleğinin bulunmaması gibi bir dizi teknik özellik bakımından temelden ayrılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre yeni model, 280 katmanlı QLC bellek yongaları üzerine inşa edilmiş olup PCIe 4.0 arayüzünü destekliyor. Samsung bu ürünü 1 TB ve 2 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sundu. Fiyat konusuna gelince, 1 TB sürümü için 270 dolar, 2 TB kapasiteli model için ise 530 dolar fiyat belirlendi.

Hız ve performans göstergeleri

Cihazın teknik kapasitesi, kapasitesine bağlı olarak biraz farklılık gösteriyor. 1 TB kapasiteli model, sıralı okumada 7150 MB/s ve yazmada 6450 MB/s hız sunuyor. Rastgele okuma (4K) değeri 700.000 IOPS, yazma değeri ise 1,1 milyon IOPS seviyesindedir. Bu değerler, sıradan kullanıcılar ve oyun tutkunları için oldukça yeterli kabul ediliyor.

2 TB kapasiteli amiral gemisi sürümü ise daha yüksek sonuçlar veriyor. Sıralı okuma hızı 7250 MB/s'ye kadar çıkarken, yazma hızı küçük modelle aynı kalarak 6450 MB/s seviyesinde. Rastgele işlemlerdeki performans ise sırasıyla 850.000 ve 1,2 milyon IOPS değerlerine ulaşıyor. Bu durum, büyük veri dosyalarıyla çalışırken önemli bir avantaj sağlıyor.

Kaynak ve dayanıklılık konusu

Yeni Samsung 990 modeli, TLC tabanlı 990 Evo modelinden kaynak ömrü açısından belirgin şekilde ayrılıyor. QLC belleğin kendine has özellikleri nedeniyle, yeni modelin hizmet ömrü (TBW) 1 TB sürümü için 400 TB, 2 TB sürümü için ise 800 TB'dır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, eski 990 Evo modelinde bu değerler sırasıyla 600 TB ve 1200 TB idi.

Tom’s Hardware uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelerde cihazın olumlu ve olumsuz yönleri listelendi. Uzmanlara göre, yeni SSD genel olarak tatmin edici bir performansa sahip. Ayrıca TBW ve DWPD (günlük yazma kapasitesi) değerleri kendi segmenti için ortalamanın üzerinde değerlendiriliyor.

Ancak cihazın eksiklikleri de yok değil. İncelemeciler, yeni modelin enerji verimliliğinin düşük olduğunu ve garanti süresinin sadece 3 yıl olduğunu vurguluyor. Modern üst düzey SSD diskleri için 5 yıllık garanti standardının yaygın olduğu bir dönemde, Samsung 990'ın 3 yıllık garantisi kullanıcılar için biraz yetersiz kalabilir.

Bu tür SSD cihazları genellikle profesyonel video kurgu uzmanları ve yüksek performanslı oyun bilgisayarı toplayanlar arasında popülerdir. Yeni modelin QLC belleğe geçişi, fiyat ve dayanıklılık arasında denge arayan alıcılar için önemli bir tercih olacaktır. Şimdilik cihazın yerel mağazalardaki resmi fiyatı ve satış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.