Greylock yeni yatırım fonunu 1,5 milyar dolar ile sınırlama kararı aldı

Silikon Vadisi'nin en eski ve prestijli girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Greylock Ventures, sektördeki genel eğilimin aksine hareket ederek yeni fonunun boyutunu yapay olarak sınırlayacağını duyurdu. Şirket, 18. fonu için 1,5 milyar dolar topladı. Bu rakam 2023'teki 1 milyar dolarlık fondan yüzde 50 daha fazla olsa da, şirket yönetimi piyasada mevcut olan çok daha büyük miktardaki fonları çekme fırsatından vazgeçti. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Greylock ortağı Saam Motamedi, şirketin bu miktarın birkaç katı kadar fon toplayabileceğini belirtti. Ancak Greylock, stratejik olarak büyümeyi değil, kaliteyi ön planda tutmayı tercih etti. Bu karar, girişim sermayesi piyasasında fon boyutlarının hızla arttığı bir dönemde temkinli ve profesyonel bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Kalite ve kişisel ilgi stratejisi

Greylock temsilcilerine göre, fon boyutunun nispeten küçük olması, her girişime maksimum düzeyde odaklanılmasını sağlıyor. Şirketin 10 ana ortağı, yılda sadece bir veya iki yeni yatırım projesi gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, yeni fonun toplamda yaklaşık 25 portföy şirketini desteklemesi bekleniyor. Bu yöntem, Greylock'un girişimleri henüz şirketleşmeden, en erken aşamalarda tespit etmesine yardımcı oluyor.

Şirket, tarihinde Palo Alto Networks ve Abnormal gibi büyük siber güvenlik devlerini kendi ofislerinde "kuluçka" sürecinden geçirmiş, yani sıfırdan yaratılmalarına yardımcı olmuştur. Örneğin, bugün 13 milyar dolar değer biçilen yapay zeka girişimi Baseten, zamanında Greylock'un mühendisler ve müşterilerle bağlantı kurma hizmetinden yararlanmıştı.

İleri aşama yatırımlar ve AI odağı

Greylock ağırlıklı olarak erken aşama (seed ve Series A) projelerine odaklansa da, yeni fonun yaklaşık yüzde 15'i yüksek potansiyele sahip ileri aşama şirketlere yönlendirilecek. Şirket, önceki fonu kapsamında Anthropic, Revolut ve Wiz gibi büyük projelere yatırım yapmıştı. Özellikle Anthropic'e yapılan yatırım, Greylock tarihindeki en büyük yatırım olmaya devam ediyor.

Motamedi, Greylock'un her Pazartesi yaptığı toplantılarda gündemin şirket isimleriyle değil, insanların isimleriyle başladığını vurguluyor. Bu, şirketin iş modelinden ziyade insan sermayesine ve kurucuların potansiyeline güvendiği anlamına geliyor. Genç girişimciler için bu tür prestijli fonların deneyimi büyük önem taşıyor; çünkü bu durum, girişim sermayesi piyasasında sadece paranın değil, stratejik ortaklığın ve deneyimin de ön planda olduğunu gösteriyor.