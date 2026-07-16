Minisforum yeni UM870 Plus mini bilgisayarını tanıttı: Ryzen 7 ve OCuLink arayüzü

Minisforum, kompakt bilgisayar serisini genişleterek UM870 Plus modelinin güncellenmiş versiyonunu resmen duyurdu. Bu cihaz, küçük boyutlarına rağmen sunduğu yüksek performans ve geniş bağlantı seçenekleriyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Yeni konfigürasyon sadece ofis işleri için değil, aynı zamanda kaynak tüketen görevler için de tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın kalbinde sekiz çekirdekli ve 16 izlekli AMD Ryzen 7 8745H işlemci yer alıyor. ixbt.com'a göre bu yonga seti, modern bir mimari üzerine inşa edilmiş olup enerji verimliliği ile hız arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Bilgisayar, 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB kapasiteli PCIe 4.0 arayüzlü M.2 2280 formatında bir SSD ile donatılmıştır.

Arayüzler ve harici bağlantı seçenekleri

UM870 Plus modelinin en önemli özelliklerinden biri port çeşitliliğidir. Cihazın arka panelinde yüksek hızlı USB4 portu, HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 video çıkışları bulunmaktadır. Ayrıca, harici ekran kartlarını veya ultra yüksek hızlı veri depolama birimlerini bağlamaya olanak tanıyan özel OCuLink portunun bulunması, bu mini-PC'yi oyun tutkunları için de cazip kılıyor.

Ağ bağlantıları için cihazda 2,5 Gbps bant genişliğine sahip bir Ethernet portu öngörülmüştür. Bu, kablolu internet üzerinden büyük miktarda veri aktarırken gecikmeleri minimuma indirir. Kablosuz iletişim için ise en modern Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 standartları desteklenmektedir.

Gümüş renkli bir kasaya sahip olan bilgisayarın boyutları sadece 130 x 126,5 x 50,4 mm'dir. Ön panelde kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla iki adet USB 3.2 Type-A portu ve 3,5 mm ses girişi yer almaktadır. Arka kısımda ise ek olarak iki adet USB 2.0 portu mevcuttur.

Fiyat ve satış koşulları

Yeni Minisforum UM870 Plus modeli şu anda Çin pazarında satışa sunulmuştur. İlk kampanya kapsamında cihazın fiyatı 4799 Yuan (yaklaşık 700 ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Kampanya sonrasında ise fiyatın 5099 Yuan'a (yaklaşık 750 dolar) yükselmesi beklenmektedir.

Bu tür kompakt ve güçlü cihazlar genellikle yazılımcılar ve tasarımcılar arasında popülerdir. Resmi satışlar şimdilik sadece Çin'de başlamış olsa da, yakında uluslararası ticaret platformları aracılığıyla bu mini-PC'yi dünya genelinde sipariş etme imkanı doğacaktır. Bu tür cihazlar, büyük kasalardan vazgeçip çalışma alanını kompakt hale getirmek isteyenler için idealdir.