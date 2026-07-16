Minisforum yeni UM870 Plus mini bilgisayarını tanıttı: Ryzen 7 ve OCuLink arayüzü

·36·Teknoloji
Minisforum yeni UM870 Plus mini bilgisayarını tanıttı: Ryzen 7 ve OCuLink arayüzü

Minisforum, kompakt bilgisayar serisini genişleterek UM870 Plus modelinin güncellenmiş versiyonunu resmen duyurdu. Bu cihaz, küçük boyutlarına rağmen sunduğu yüksek performans ve geniş bağlantı seçenekleriyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Yeni konfigürasyon sadece ofis işleri için değil, aynı zamanda kaynak tüketen görevler için de tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın kalbinde sekiz çekirdekli ve 16 izlekli AMD Ryzen 7 8745H işlemci yer alıyor. ixbt.com'a göre bu yonga seti, modern bir mimari üzerine inşa edilmiş olup enerji verimliliği ile hız arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Bilgisayar, 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB kapasiteli PCIe 4.0 arayüzlü M.2 2280 formatında bir SSD ile donatılmıştır.

Arayüzler ve harici bağlantı seçenekleri

UM870 Plus modelinin en önemli özelliklerinden biri port çeşitliliğidir. Cihazın arka panelinde yüksek hızlı USB4 portu, HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 video çıkışları bulunmaktadır. Ayrıca, harici ekran kartlarını veya ultra yüksek hızlı veri depolama birimlerini bağlamaya olanak tanıyan özel OCuLink portunun bulunması, bu mini-PC'yi oyun tutkunları için de cazip kılıyor.

Ağ bağlantıları için cihazda 2,5 Gbps bant genişliğine sahip bir Ethernet portu öngörülmüştür. Bu, kablolu internet üzerinden büyük miktarda veri aktarırken gecikmeleri minimuma indirir. Kablosuz iletişim için ise en modern Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 standartları desteklenmektedir.

Gümüş renkli bir kasaya sahip olan bilgisayarın boyutları sadece 130 x 126,5 x 50,4 mm'dir. Ön panelde kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla iki adet USB 3.2 Type-A portu ve 3,5 mm ses girişi yer almaktadır. Arka kısımda ise ek olarak iki adet USB 2.0 portu mevcuttur.

Fiyat ve satış koşulları

Yeni Minisforum UM870 Plus modeli şu anda Çin pazarında satışa sunulmuştur. İlk kampanya kapsamında cihazın fiyatı 4799 Yuan (yaklaşık 700 ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Kampanya sonrasında ise fiyatın 5099 Yuan'a (yaklaşık 750 dolar) yükselmesi beklenmektedir.

Bu tür kompakt ve güçlü cihazlar genellikle yazılımcılar ve tasarımcılar arasında popülerdir. Resmi satışlar şimdilik sadece Çin'de başlamış olsa da, yakında uluslararası ticaret platformları aracılığıyla bu mini-PC'yi dünya genelinde sipariş etme imkanı doğacaktır. Bu tür cihazlar, büyük kasalardan vazgeçip çalışma alanını kompakt hale getirmek isteyenler için idealdir.

MinisforumAMD RyzenMini-PCTeknolojiBilgisayar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Greylock yeni yatırım fonunu 1,5 milyar dolar ile sınırlama kararı aldıGreylock yeni yatırım fonunu 1,5 milyar dolar ile sınırlama kararı aldıBugün, 05:24Microsoft satış temsilcilerini OpenAI ve Anthropic ürünlerini eleştirmeleri için eğitiyorMicrosoft satış temsilcilerini OpenAI ve Anthropic ürünlerini eleştirmeleri için eğitiyorBugün, 04:57Samsung 990 serisinin yeni SSD diskleri satışa sunuldu: Fiyat ve teknik özelliklerSamsung 990 serisinin yeni SSD diskleri satışa sunuldu: Fiyat ve teknik özelliklerBugün, 04:23Kripto para sahipleri risk altında: Yeni OkoBot zararlı platformu tespit edildiKripto para sahipleri risk altında: Yeni OkoBot zararlı platformu tespit edildiBugün, 02:52Steam için modern kartuşlar: Bir Reddit kullanıcısı sıra dışı projesini tanıttıSteam için modern kartuşlar: Bir Reddit kullanıcısı sıra dışı projesini tanıttıBugün, 02:29Steam Machine için Windows 11 mi yoksa SteamOS mü: Oyunlarda hangi sistem daha verimli?Steam Machine için Windows 11 mi yoksa SteamOS mü: Oyunlarda hangi sistem daha verimli?Bugün, 01:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi