AMI Labs Yöneticisi Alexandre LeBrun: Neden AGI ve Süper Zeka Terimlerinden Kaçınıyoruz?

·28·Teknoloji
AMI Labs Yöneticisi Alexandre LeBrun: Neden AGI ve Süper Zeka Terimlerinden Kaçınıyoruz?

Yapay Zeka (AI) endüstrisindeki çoğu temsilci, geliştirdikleri teknolojileri "AGI" (Yapay Genel Zeka) veya "süper zeka" olarak adlandırmak için acele ederken, AMI Labs girişimi yöneticisi Alexandre LeBrun bu tür iddialı terimlerden tamamen kaçınmayı tercih ediyor. Yann LeCun tarafından kurulan şirketin yöneticisi, TechCrunch'a verdiği röportajda, bu kavramların net bir bilimsel tanımı olmadığını ve pratik bir değer taşımadığını vurguladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

LeBrun'a göre sektör temsilcileri sürekli yeni pazarlama terimleri icat etmekle meşgul. "Biz hiçbir zaman AGI kelimesini kullanmadık. Şimdi herkes süper zekadan bahsetmeye başladı, bir dahaki sefere ise başka bir isim bulacaklar. Süper zeka nedir? Bunu bilmiyorum, pek faydalı bir kelime değil" diyor. Bu yaklaşım, AI yarışının merkezinde yer alan diğer devlerin stratejisinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Dünya modelleri ve robotik devrimi

AMI Labs şu anda "dünya modelleri" (world models) üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ChatGPT gibi metin tabanlı modellerden (LLM) farklı olarak, fiziksel dünyanın yasalarını anlamaya ve olayların gidişatını tahmin etmeye odaklanıyor. Örneğin, masadan düşen bir bardağın kırılacağını ve içindeki sıvının döküleceğini tahmin etmek, bir dünya modelinin temel görevidir. LeBrun'a göre, mevcut robotlarda eksik olan "beyin" işlevini tam olarak bu sağlıyor.

Günümüzde robotik alanında donanım (hardware) şaşırtıcı derecede gelişmiş olsa da, zekaları hala düşük seviyede kalıyor. Robotlar genellikle katı kurallara dayalı algoritmalarla çalışıyor ve değişken ortamlara uyum sağlayamıyor. Dünya modelleri, robotların bağlamı anlamasını sağlıyor; bu da güvenliklerini sağlamada belirleyici bir öneme sahip.

Güvenlik ve gerçek dünyadaki sorunlar

LeBrun, robotların açık ortamlarda, örneğin sokakta veya ev içinde güvenli bir şekilde hareket etmesi için henüz bir çözüm bulunmadığını belirtti. Bir etkinlikte dans eden bir robotun küçük bir çocuğa çarpması olayını örnek gösterdi. Eğer robot bir dünya modeline sahip olsaydı, çevresindeki bağlamı anlayıp böyle bir hata yapmazdı. Günümüzde robotlar yalnızca fabrikalardaki kapalı ve kontrollü alanlarda verimli çalışabiliyor.

Aynı zamanda AMI Labs yöneticisi, dünya modellerinin LLM sistemlerinin yerini almayacağını, aksine onları tamamlayacağını belirtti. İnsan beyninde dil merkezi ve mantıksal düşünme merkezinin ayrı olması gibi, gelecekteki AI sistemlerinde de metin işleme ve fiziksel dünyayı anlama işlevleri paralel olarak gelişecek. Şirket şu anda Güney Kore gibi ülkelerde üretim ve elektronik sektöründeki büyük ortaklarla iş birliği kurmak için çalışıyor.

Yapay ZekaAMI LabsRobotikTeknolojiAGI
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tehlikeli Scattered Spider hacker grubu üyeleri Birleşik Krallık'ta hapse atıldıTehlikeli Scattered Spider hacker grubu üyeleri Birleşik Krallık'ta hapse atıldıBugün, 21:00Hindistan uzay endüstrisinde devrim: Özel Vikram-1 roketi ilk uçuşuna hazırlanıyorHindistan uzay endüstrisinde devrim: Özel Vikram-1 roketi ilk uçuşuna hazırlanıyorBugün, 20:57Yazılımcılar için devrim: Artık komut satırı üzerinden yemek siparişi vermek mümkünYazılımcılar için devrim: Artık komut satırı üzerinden yemek siparişi vermek mümkünBugün, 20:552GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyor2GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyorBugün, 20:24Sheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptıSheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptıBugün, 20:23Eski DeepMind araştırmacısı, Elorian girişimi için 300 milyon dolar değerleme aldıEski DeepMind araştırmacısı, Elorian girişimi için 300 milyon dolar değerleme aldıBugün, 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi