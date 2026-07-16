AMI Labs Yöneticisi Alexandre LeBrun: Neden AGI ve Süper Zeka Terimlerinden Kaçınıyoruz?

Yapay Zeka (AI) endüstrisindeki çoğu temsilci, geliştirdikleri teknolojileri "AGI" (Yapay Genel Zeka) veya "süper zeka" olarak adlandırmak için acele ederken, AMI Labs girişimi yöneticisi Alexandre LeBrun bu tür iddialı terimlerden tamamen kaçınmayı tercih ediyor. Yann LeCun tarafından kurulan şirketin yöneticisi, TechCrunch'a verdiği röportajda, bu kavramların net bir bilimsel tanımı olmadığını ve pratik bir değer taşımadığını vurguladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

LeBrun'a göre sektör temsilcileri sürekli yeni pazarlama terimleri icat etmekle meşgul. "Biz hiçbir zaman AGI kelimesini kullanmadık. Şimdi herkes süper zekadan bahsetmeye başladı, bir dahaki sefere ise başka bir isim bulacaklar. Süper zeka nedir? Bunu bilmiyorum, pek faydalı bir kelime değil" diyor. Bu yaklaşım, AI yarışının merkezinde yer alan diğer devlerin stratejisinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Dünya modelleri ve robotik devrimi

AMI Labs şu anda "dünya modelleri" (world models) üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ChatGPT gibi metin tabanlı modellerden (LLM) farklı olarak, fiziksel dünyanın yasalarını anlamaya ve olayların gidişatını tahmin etmeye odaklanıyor. Örneğin, masadan düşen bir bardağın kırılacağını ve içindeki sıvının döküleceğini tahmin etmek, bir dünya modelinin temel görevidir. LeBrun'a göre, mevcut robotlarda eksik olan "beyin" işlevini tam olarak bu sağlıyor.

Günümüzde robotik alanında donanım (hardware) şaşırtıcı derecede gelişmiş olsa da, zekaları hala düşük seviyede kalıyor. Robotlar genellikle katı kurallara dayalı algoritmalarla çalışıyor ve değişken ortamlara uyum sağlayamıyor. Dünya modelleri, robotların bağlamı anlamasını sağlıyor; bu da güvenliklerini sağlamada belirleyici bir öneme sahip.

Güvenlik ve gerçek dünyadaki sorunlar

LeBrun, robotların açık ortamlarda, örneğin sokakta veya ev içinde güvenli bir şekilde hareket etmesi için henüz bir çözüm bulunmadığını belirtti. Bir etkinlikte dans eden bir robotun küçük bir çocuğa çarpması olayını örnek gösterdi. Eğer robot bir dünya modeline sahip olsaydı, çevresindeki bağlamı anlayıp böyle bir hata yapmazdı. Günümüzde robotlar yalnızca fabrikalardaki kapalı ve kontrollü alanlarda verimli çalışabiliyor.

Aynı zamanda AMI Labs yöneticisi, dünya modellerinin LLM sistemlerinin yerini almayacağını, aksine onları tamamlayacağını belirtti. İnsan beyninde dil merkezi ve mantıksal düşünme merkezinin ayrı olması gibi, gelecekteki AI sistemlerinde de metin işleme ve fiziksel dünyayı anlama işlevleri paralel olarak gelişecek. Şirket şu anda Güney Kore gibi ülkelerde üretim ve elektronik sektöründeki büyük ortaklarla iş birliği kurmak için çalışıyor.