Hindistan uzay endüstrisinde devrim: Özel Vikram-1 roketi ilk uçuşuna hazırlanıyor

Hindistan merkezli Skyroot Aerospace şirketi, ülkenin uzaycılık tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tamamen özel sektör tarafından geliştirilen Vikram-1 taşıyıcı roketi, 18 Temmuz'da ilk kez yörüngeye doğru yola çıkacak. Bu görev, Hindistan'ın uzay araştırmaları potansiyelini sadece devlet düzeyinde değil, özel girişimcilik alanında da sergileyen önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Aagaman («Geliş») adı verilen bu görev, Shriharikota adasındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. ixbt.com verilerine göre, Skyroot Aerospace uzmanları uçuş öncesi tüm gerekli yer testlerini başarıyla tamamladı. Şu anda fırlatma bölgesindeki hava ve deniz trafiği güvenlik nedeniyle kısıtlanmış durumda ve tüm teknik sistemler start konumuna getirildi.

Şirket CEO'su Pawan Kumar Chandna, bu uçuşun roketin gerçek koşullardaki yeteneklerini test etmek için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yerde yapılan testler ne kadar mükemmel olursa olsun, uçuş sırasındaki dinamik yükler ve atmosferin üst katmanlarındaki durum hakkında ancak pratik bir fırlatma ile kesin bilgi edinilebilir. Bu veriler, gelecekte roketin daha da geliştirilmesine hizmet edecektir.

Vikram-1 roketinin teknik yetenekleri ve yük kapasitesi

Vikram-1 roketi, Hindistan uzay programının kurucusu Vikram Sarabhai'nin onuruna isimlendirildi. Yaklaşık 7 katlı bir bina yüksekliğinde olan bu araç, alçak dünya yörüngesine 350 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. İlk uçuş planına göre roketin 450 kilometre yüksekliğe çıkması ve 60 derecelik eğimli bir yörüngeye yerleşmesi bekleniyor.

Bu bir test uçuşu olsa da, roket uzaya boş gitmeyecek. Gövdesinde birçok önemli teknolojik ekipman yer alıyor:

Grahaa Space şirketine ait Dünya uzaktan algılama nanosatellitleri;

Cosmoserve şirketinin uzay çöplerini temizleme teknolojileri;

DCubed tarafından geliştirilen bileşenler;

Skyroot SCOPE uydusu — uçuşun tüm aşamaları hakkında detaylı telemetri verilerini toplayacak.

Mühendislik cihazlarının yanı sıra, Vikram-1'in içerisinde sembolik anlam taşıyan sanat eserleri de bulunuyor. Özellikle elmaslardan yapılmış Cosmic Bloom kompozisyonu ve minyatür sanat çalışmaları uzaya gönderilecek. Bu, özel şirketlerin uzay uçuşlarına sadece teknik değil, aynı zamanda yaratıcı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

Skyroot Aerospace Operasyon Direktörü Naga Bharath Daka'ya göre, bu görev başarılı olursa şirket düzenli ticari uçuşlar başlatmayı planlıyor. Bu durum, Hindistan'ın küresel küçük uydu pazarındaki konumunu güçlendirecek ve uluslararası müşteriler için uygun maliyetli ve güvenilir hizmetler sunma imkanı sağlayacak.