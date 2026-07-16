Sheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptı

·33·Teknoloji
Sheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptı

Meta'nın eski operasyon direktörü Sheryl Sandberg, yapay zeka destekli araç teknik denetimi konusunda uzmanlaşmış Self Inspection girişimine yönelik 10 milyon dolarlık yatırım turuna liderlik etti. San Diego merkezli bu proje, standart bir akıllı telefon kamerası kullanarak araçlardaki hasar seviyesini tespit eden bir sistem sunuyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Sandberg'in Bernthal Venture Partners aile ofisi aracılığıyla yaptığı bu yatırım, otomotiv sektöründeki geleneksel ve karmaşık denetim süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefliyor. Girişim, bugüne kadar kiralık araç filoları, finans şirketleri ve açık artırmalar için 1 milyondan fazla aracı başarıyla denetledi. Özellikle Stellantis grubunun finansal birimi, kiralama süresi dolan araçların değerlendirilmesinde bu platformu kullanıyor.

Sektörde teknolojik devrim

Sheryl Sandberg, en büyük teknoloji şirketlerinin genellikle değişime ihtiyaç duyan devasa sektörleri dönüştürerek ortaya çıktığını belirtiyor. Sandberg, "Araç durum değerlendirmesi her yıl milyarlarca dolarlık kararları etkiliyor ancak bu alandaki veriler hala dağınık durumda. Self Inspection'ın otomotiv sektörü için gerekli olan tek bir raporlama sistemi oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Self Inspection sisteminin temel avantajı basitliğidir. Şirket, yazılımını Stellantis gibi müşterilere satıyor; onlar da araç sahiplerine özel bir bağlantı gönderiyor. Kullanıcı, akıllı telefonuyla aracın fotoğraflarını çekiyor ve uygulama, tüm süreci yönlendirerek her açının kapsandığından emin oluyor. Bu durum, pahalı ekipmanlara veya özel istasyonlara gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka ve veri tabanı

Çekilen fotoğraflar, Self Inspection'ın sahip olduğu dünyanın en büyük hasarlı araç veri tabanı ile karşılaştırılıyor. Yapay zeka sadece kusurları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda hasarın ciddiyetini de değerlendiriyor. Sonuç olarak kullanıcı, birkaç dakika içinde onarım maliyetlerini, gerekli yedek parça listesini ve işçilik giderlerini içeren detaylı bir PDF raporu alıyor.

Şirket CEO'su Constantine Yaremtso, geçen yıl verdiği bir röportajda, herkesin elinde bulunan kaliteli kameralardan en iyi şekilde yararlandıklarını belirtmişti. Ayrıca sistem, daha kesin veriler elde etmek için aracın OBD2 bilgisayarından da veri çekebiliyor. Bu, iç arızaların uzaktan analiz edilmesine de olanak tanıyor.

Bu yatırım turuna Sandberg'in yanı sıra Tesla'nın eski başkanı Jon McNeill'in DVx Ventures fonu ile U.S. AutoForce ve Westlake Financial gibi stratejik yatırımcılar da katıldı. Otomotiv pazarında Toma, Flair ve BidBus gibi girişimler de yapay zekayı entegre etmeye çalışsa da, Self Inspection teknik denetimi yaygınlaştırma konusunda liderliğe aday görünüyor.

Sheryl SandbergYapay ZekaSelf InspectionOtomobilYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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