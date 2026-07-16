Yazılımcılar için devrim: Artık komut satırı üzerinden yemek siparişi vermek mümkün

Modern teknolojilerin gelişimi, günlük işlerin otomasyonunda yeni bir aşamaya geçiyor. Dünyanın en büyük teslimat hizmetlerinden biri olan DoorDash, yazılımcılar için özel DoorDash CLI (Command Line Interface) aracını tanıttı. Bu yenilik, kullanıcıların mobil uygulamayı açmadan doğrudan bilgisayarın komut satırı veya yapay zeka ajanları aracılığıyla yemek siparişi vermesine olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin kurucusu ve teknik direktörü Andy Fang, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yeni aracın şimdilik "dd-cli" adıyla sınırlı beta test modunda başlatıldığını belirtti. Bu proje, ilk etapta ABD ve Kanada'daki macOS işletim sistemi kullanıcıları olan yazılımcılara açık olup, erişim özel bir bekleme listesi (waitlist) aracılığıyla sağlanıyor.

Ajanik ticaretin yeni dönemi

DoorDash CLI sadece bir şaka veya hobi projesi değil, "ajanik ticaret" (agentic commerce) olarak adlandırılan yeni bir alanın parlak bir örneğidir. Bu sistem sayesinde yazılımcılar, kendi yapay zeka ajanlarına restoran arama, en uygun indirimleri bulma ve ödeme yapma işlevlerini yükleyebilirler. Yani gelecekte, AI'nın sizin yerinize öğle yemeğini seçmesi ve sipariş etmesi alışıldık bir durum haline gelecek.

Şirket, bu aracı sunarak platformunu harici yazılımlar için açık bir ekosisteme dönüştürüyor. Bu, yazılımcıların DoorDash yeteneklerini kendi uygulamalarına, kurumsal Slack botlarına veya kişisel asistanlarına entegre edebilecekleri anlamına geliyor. Örneğin, ekip öğle yemeklerini otomatik organize eden scriptler oluşturma imkanı doğuyor.

Bu yenilik, sosyal medyada yazılımcılar arasında popüler olan "sudo make me a sandwich" (sudo bana sandviç yap) ifadesini akıllara getirdi. XKCD çizgi romanlarında yer alan bu şaka artık gerçeğe dönüştü. DoorDash tarafından paylaşılan videoda, bir yapay zeka ajanının Slack mesajlarını okuyabildiği, JSON verilerini analiz edebildiği, Python scriptlerini çalıştırabildiği ve karmaşık menüler arasından gerekli salataları seçip sipariş verebildiği gösteriliyor.

Şunu belirtmek gerekir ki DoorDash daha önce iMessage ile entegre olmuş ve "Ask DoorDash" adlı chatbotunu da hizmete sunmuştu. Ayrıca şirket, OpenAI’ın ChatGPT ve Claude gibi büyük yapay zeka modelleriyle de iş birliği yapmaya devam ediyor. Yeni CLI aracı ise bu zincirin mantıksal bir devamıdır.

Şimdilik bu fonksiyon sadece dar bir uzman çevresi için açık olsa da, gelecekte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Kullanıcılar artık güzel grafik arayüzlerden ziyade, hızlı ve verimli çalışan otomatize sistemlere daha fazla güvenmeye başlayacaklar.