Yazılımcılar için devrim: Artık komut satırı üzerinden yemek siparişi vermek mümkün

·2·Teknoloji
Yazılımcılar için devrim: Artık komut satırı üzerinden yemek siparişi vermek mümkün

Modern teknolojilerin gelişimi, günlük işlerin otomasyonunda yeni bir aşamaya geçiyor. Dünyanın en büyük teslimat hizmetlerinden biri olan DoorDash, yazılımcılar için özel DoorDash CLI (Command Line Interface) aracını tanıttı. Bu yenilik, kullanıcıların mobil uygulamayı açmadan doğrudan bilgisayarın komut satırı veya yapay zeka ajanları aracılığıyla yemek siparişi vermesine olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin kurucusu ve teknik direktörü Andy Fang, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yeni aracın şimdilik "dd-cli" adıyla sınırlı beta test modunda başlatıldığını belirtti. Bu proje, ilk etapta ABD ve Kanada'daki macOS işletim sistemi kullanıcıları olan yazılımcılara açık olup, erişim özel bir bekleme listesi (waitlist) aracılığıyla sağlanıyor.

Ajanik ticaretin yeni dönemi

DoorDash CLI sadece bir şaka veya hobi projesi değil, "ajanik ticaret" (agentic commerce) olarak adlandırılan yeni bir alanın parlak bir örneğidir. Bu sistem sayesinde yazılımcılar, kendi yapay zeka ajanlarına restoran arama, en uygun indirimleri bulma ve ödeme yapma işlevlerini yükleyebilirler. Yani gelecekte, AI'nın sizin yerinize öğle yemeğini seçmesi ve sipariş etmesi alışıldık bir durum haline gelecek.

Şirket, bu aracı sunarak platformunu harici yazılımlar için açık bir ekosisteme dönüştürüyor. Bu, yazılımcıların DoorDash yeteneklerini kendi uygulamalarına, kurumsal Slack botlarına veya kişisel asistanlarına entegre edebilecekleri anlamına geliyor. Örneğin, ekip öğle yemeklerini otomatik organize eden scriptler oluşturma imkanı doğuyor.

Bu yenilik, sosyal medyada yazılımcılar arasında popüler olan "sudo make me a sandwich" (sudo bana sandviç yap) ifadesini akıllara getirdi. XKCD çizgi romanlarında yer alan bu şaka artık gerçeğe dönüştü. DoorDash tarafından paylaşılan videoda, bir yapay zeka ajanının Slack mesajlarını okuyabildiği, JSON verilerini analiz edebildiği, Python scriptlerini çalıştırabildiği ve karmaşık menüler arasından gerekli salataları seçip sipariş verebildiği gösteriliyor.

Şunu belirtmek gerekir ki DoorDash daha önce iMessage ile entegre olmuş ve "Ask DoorDash" adlı chatbotunu da hizmete sunmuştu. Ayrıca şirket, OpenAI’ın ChatGPT ve Claude gibi büyük yapay zeka modelleriyle de iş birliği yapmaya devam ediyor. Yeni CLI aracı ise bu zincirin mantıksal bir devamıdır.

Şimdilik bu fonksiyon sadece dar bir uzman çevresi için açık olsa da, gelecekte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Kullanıcılar artık güzel grafik arayüzlerden ziyade, hızlı ve verimli çalışan otomatize sistemlere daha fazla güvenmeye başlayacaklar.

DoorDashCLITeknolojiYapay ZekaYazılım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tehlikeli Scattered Spider hacker grubu üyeleri Birleşik Krallık'ta hapse atıldıTehlikeli Scattered Spider hacker grubu üyeleri Birleşik Krallık'ta hapse atıldıBugün, 21:00Hindistan uzay endüstrisinde devrim: Özel Vikram-1 roketi ilk uçuşuna hazırlanıyorHindistan uzay endüstrisinde devrim: Özel Vikram-1 roketi ilk uçuşuna hazırlanıyorBugün, 20:572GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyor2GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyorBugün, 20:24Sheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptıSheryl Sandberg, yapay zeka tabanlı araç denetim girişimi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptıBugün, 20:23Eski DeepMind araştırmacısı, Elorian girişimi için 300 milyon dolar değerleme aldıEski DeepMind araştırmacısı, Elorian girişimi için 300 milyon dolar değerleme aldıBugün, 20:20Nubia Navi X Ultra: Yapay zeka temsilcisine sahip ilk akıllı telefon tanıtılıyorNubia Navi X Ultra: Yapay zeka temsilcisine sahip ilk akıllı telefon tanıtılıyorBugün, 19:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi