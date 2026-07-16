Cezayir'deki bir çocuk yurdunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti

Cezayir başkenti yakınlarındaki bir çocuk yurdunda meydana gelen büyük yangın sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bu bilgi Euronews tarafından bildirildi.

Olayın 16 Temmuz günü yerel saatle 03:30 civarında başkentin doğusundaki Muhammadiya komünündeki bir çocuk yurdunda meydana geldiği belirtildi. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına altı itfaiye aracı, altı ambulans ekibi ve özel ekipmanlar katıldı. Kurtarma ekipleri, binada yardıma muhtaç beş kişiyi güvenli bölgeye çıkarmayı başardı.

Başlangıçta 16 yaralı olduğu bildirilmiş, daha sonra bu sayının 19'a yükseldiği açıklanmıştır. Yaralıların bazılarında yanıklar oluşurken, diğerlerinde duman zehirlenmesi ve solunum sorunları gözlemlenmiştir.

Şu anda yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. Uzmanlar olay yerinde arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Cezayir Başbakanı Sifi Greb hastaneye giderek yaralıların durumunu kontrol etti.