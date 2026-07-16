Cezayir'deki bir çocuk yurdunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti

·0·Dünya
Cezayir'deki bir çocuk yurdunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti

Cezayir başkenti yakınlarındaki bir çocuk yurdunda meydana gelen büyük yangın sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bu bilgi Euronews tarafından bildirildi.

Olayın 16 Temmuz günü yerel saatle 03:30 civarında başkentin doğusundaki Muhammadiya komünündeki bir çocuk yurdunda meydana geldiği belirtildi. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına altı itfaiye aracı, altı ambulans ekibi ve özel ekipmanlar katıldı. Kurtarma ekipleri, binada yardıma muhtaç beş kişiyi güvenli bölgeye çıkarmayı başardı.

Başlangıçta 16 yaralı olduğu bildirilmiş, daha sonra bu sayının 19'a yükseldiği açıklanmıştır. Yaralıların bazılarında yanıklar oluşurken, diğerlerinde duman zehirlenmesi ve solunum sorunları gözlemlenmiştir.

Şu anda yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. Uzmanlar olay yerinde arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Cezayir Başbakanı Sifi Greb hastaneye giderek yaralıların durumunu kontrol etti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İran Husilere Kızıldeniz'i kapatma emri verdi mi?İran Husilere Kızıldeniz'i kapatma emri verdi mi?Bugün, 20:34BAE'de başarılı mezunlara 27 bin dolarlık ödül verildiBAE'de başarılı mezunlara 27 bin dolarlık ödül verildiBugün, 19:58Ahırda 7 yıl tutulan kadın nasıl kurtarıldı?Ahırda 7 yıl tutulan kadın nasıl kurtarıldı?Bugün, 19:23Güney Koreya başkanlık adayı evini satarak evsiz kaldıGüney Koreya başkanlık adayı evini satarak evsiz kaldıBugün, 18:44Çin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdiÇin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdiBugün, 18:26«Öleceksek, birlikte öleceğiz»: Uçaktan dışarı çekilen yolcunun eşi olayı anlattı«Öleceksek, birlikte öleceğiz»: Uçaktan dışarı çekilen yolcunun eşi olayı anlattıBugün, 18:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı