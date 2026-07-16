Arsenal kadrosunu güçlendiriyor: Londra ekibi Yunan forvet için 34 milyon sterlin ödeyecek

·4·Spor
Arsenal kadrosunu güçlendiriyor: Londra ekibi Yunan forvet için 34 milyon sterlin ödeyecek

Londra'nın Arsenal kulübü, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini artırarak hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki ekip, Belçika liginde parlayan Christos Tzolis'in transferi konusunda Club Brugge ile tam anlaşmaya vardı. Bu hamle, Londra kulübünün hücum potansiyelini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. The Athletic'in haberine göre, "Topçular" 24 yaşındaki Yunan milli oyuncu için yaklaşık 34 milyon sterlin (yaklaşık 40 milyon avro) bonservis bedeli ödeyecek. Taraflar şu anda transferin son detaylarını tamamlamak üzerinde çalışıyor. Bu transfer, Leandro Trossard'ı kısa süre önce 17 milyon sterlin karşılığında Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne satan Arsenal için beklenmedik ancak oldukça stratejik bir hamle oldu.

Arteta'nın taktiksel tercihi

Mikel Arteta ve teknik ekibi, Christos Tzolis'i kendine has taktiksel profili olan bir oyuncu olarak görüyor. Transferin Aston Villa oyuncusu Morgan Rogers veya diğer hedeflerle bağlantılı olmadığı, doğrudan Yunan kanat oyuncusunun oyun tarzının takımın ihtiyaçlarına uygun olması nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Arsenal başlangıçta Juventus yıldızı Kenan Yıldız ile ilgilenmişti, ancak Torino kulübünün Türk yeteneği satmayacağını açıklaması üzerine dikkatler hızla Tzolis'e çevrildi.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Christos Tzolis için İngiliz futbolu yabancı değil. Daha önce üç yıl boyunca Norwich City forması giymiş ve Premier Lig'de 14 maça çıkmıştı. Ancak o dönemde genç oyuncu, fiziksel açıdan zorlu olan İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlanmış ve tecrübe kazanması için Hollanda'nın Twente ve Almanya'nın Fortuna Düsseldorf kulüplerine kiralanmıştı.

Kariyerindeki asıl yükseliş Club Brugge formasıyla gerçekleşti. Belçika liginde gerçek potansiyelini sergileyerek sadece teknik becerisini değil, aynı zamanda oyun zekasını da önemli ölçüde geliştirdi. Goal.com'un haberine göre, geçen yıl Crystal Palace da oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmış ancak Belçika kulübü o dönemde gelen tüm teklifleri reddetmişti.

Yıldız forvetin Arsenal kadrosuna katılması, takımın şampiyonluk yarışındaki seçeneklerini artıracak. Mikel Arteta rotasyon için daha geniş bir imkana sahip olacak, bu da uzun süren sezonda takımın istikrarını koruması açısından oldukça önemli. Futbolcunun kısa süre içinde Londra'da sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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ArsenalChristos TzolisTransferFutbolPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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