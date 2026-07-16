Eski DeepMind araştırmacısı, Elorian girişimi için 300 milyon dolar değerleme aldı

Yapay zeka alanındaki teknolojik yarış yeni bir aşamaya geçiyor: Google DeepMind'ın eski araştırmacısı Andrew Dai tarafından kurulan Elorian girişimi, henüz hazır bir ürün sunmadan yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Build Mode projesine dayanan ixbt.com haberine göre şirket, 55 milyon dolarlık yatırım alarak piyasa değerini 300 milyon dolara ulaştırdı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Andrew Dai, on yılı aşkın bir süre boyunca, daha sonra ChatGPT modelinin oluşturulmasına temel teşkil eden araştırmalar da dahil olmak üzere dünyanın en etkili yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde yer aldı. Google'dan ayrıldıktan sonra tüm dikkatini görsel yapay zeka (Visual AI) alanına odaklamaya karar verdi. Ona göre, metin ve kod yazan modeller gelişmiş olsa da, görsel anlama ve mantıksal akıl yürütme alanında hala büyük boşluklar bulunuyor.

Görsel yapay zeka: Yeni fırsatların sınırı

Elorian kurucusu, mevcut AI modellerinin matematik, fizik ve programlamada harika sonuçlar gösterdiğini, ancak görsel verileri analiz etme konusundaki gelişimin aynı hızda ilerlemediğini belirtiyor. Girişimin temel amacı, görsel genel yapay zeka (Visual AGI) seviyesine ulaşan modeller yaratmaktır. Bu sistemler sadece görüntüleri görmekle kalmayacak, aynı zamanda içlerindeki karmaşık mantıksal ilişkileri de bir insan gibi kavrayabilecek.

Fon toplama sürecinde Andrew Dai, en yüksek fiyatı teklif eden yatırımcılar yerine stratejik ortakları seçmeye öncelik verdi. Sonuç olarak NVIDIA ve Menlo Ventures gibi devler projeye katıldı. Dai için şirketin kağıt üzerindeki değerinden ziyade, yapay zeka yaratmanın gerçek zorluklarını anlayan ve teknik süreçleri destekleyen ortaklar daha önemliydi.

Büyük teknoloji şirketlerinden yetenek çekmek

Başarılı yatırım turunun ardından Elorian'ın önündeki en büyük görevlerden biri, Big Tech (büyük teknoloji şirketleri) bünyesindeki en güçlü uzmanları bünyesine katmaktır. Andrew Dai'ye göre, girişimler için hız ve karmaşık teknik fikirleri basit bir dille açıklayabilme yeteneği temel rekabet avantajıdır. Ekibine dünya çapında araştırmacılar kazandırmak için tam da bu yaklaşımı kullanıyor.

Bu haber, Özbekistanlı BT uzmanları ve araştırmacılar için de büyük önem taşıyor. Küresel pazarda yapay zekaya olan talep ve yatırım hacminin artması, küçük ekiplerin bile doğru stratejiyle büyük sermaye çekebileceğini kanıtlıyor. Görsel AI teknolojilerinin gelecekte güvenlik sistemleri, tıbbi teşhis ve otonom araçlarda devrim yaratması bekleniyor.

Elorian örneğinde görüldüğü gibi, modern teknoloji pazarında sadece hazır ürün değil, aynı zamanda güçlü bir bilimsel temel ve net bir vizyon da yüksek değer görüyor. Andrew Dai ve ekibi, şimdi aldıkları fonları görsel zeka alanındaki ilk prototipleri oluşturmak için kullanmayı planlıyor.