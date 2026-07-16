BAE'de başarılı mezunlara 27 bin dolarlık ödül verildi

·35·Dünya
BAE'de başarılı mezunlara 27 bin dolarlık ödül verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde okulu en yüksek puanlarla bitiren sekiz mezun, 27 bin ABD doları tutarında para ödülü ile ödüllendirildi. Bu haber Khaleej Times tarafından duyuruldu.

Bildirildiğine göre, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, genel ortaöğretim sertifikası sınavlarında ülke genelinde en yüksek sonuçları elde eden Abir, Adam, Hessa, Ali, Abdullah, Raşid, Şeyha ve Meryem'i törenle onurlandırdı.

Ödül töreninde Dubai Emiri, gençleri tebrik ederek onlara olan büyük güvenini dile getirdi.

Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, "Sizinle gurur duyuyoruz ve gelecekte BAE'nin kalkınmasına değerli katkılarda bulunacağınıza inanıyoruz" dedi.

Ülkenin eğitim sistemini geliştirmek ve gençler için daha geniş fırsatlar yaratmak adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca Dubai Emiri, mezunların ailelerine ve öğretmenlerine de özel olarak teşekkür ederek, gençlerin başarısında ailenin desteği ile öğretmenlerin özverili çalışmalarının belirleyici bir rol oynadığını belirtti.

Khaleej Times'ın verilerine göre, ödül sahipleri farklı eğitim alanları ve kategorilerde en yüksek başarıyı gösteren öğrenciler arasından seçildi.

Бирлашган Араб АмирликлариДубайМуҳаммад ибн Рашид ал-МактумХалиж Таймс
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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