İran Husilere Kızıldeniz'i kapatma emri verdi mi?

·35·Dünya
İran Husilere Kızıldeniz'i kapatma emri verdi mi?

İran'ın, Yemen'deki Husi hareketine Kızıldeniz üzerinden geçen petrol nakliye yolunu kapatmaya hazır olmaları talimatını verdiğine dair haberler yayıldı. Reuters ajansı, üç kaynağa dayandırdığı haberinde, böyle bir önlemin ABD'nin İran'ın enerji altyapısına olası bir saldırısı durumunda uygulanabileceğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu plan İran yönetimi düzeyinde tartışıldı ve bu durum Husi hareketi temsilcilerine de iletildi. Ancak kaynaklar, bu mesajın nasıl iletildiğine veya ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarından sonra gönderilip gönderilmediğine dair net bir bilgi vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Husi hareketi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Reuters'ın verilerine göre Husiler, Babülmendep Boğazı çevresine füze ve insansız hava araçları yerleştirerek olası askeri harekatlara hazırlanıyor. Kaynaklar, silahların Hudeyde ve Aden Körfezi'ne yakın bölgelere konuşlandırıldığını ve sadece ilgili emrin beklendiğini vurguluyor.

Uzmanlar Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki olası gerilimin dünya petrol piyasası için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Eğer bu güzergahtaki gemi trafiği kısıtlanırsa, enerji arzı olumsuz etkilenebilir ve küresel piyasalarda fiyatlar daha da yükselebilir.

Bununla birlikte, Husilere yakın kaynaklar, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu temsilcilerinin Yemen'deki durumu yakından takip ettiğini ve stratejik kararların koordine edildiğini bildirdi.

Son günlerde bölgedeki durum daha da gerginleşti. Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu durum, birkaç yıldır süren göreceli barışın bozulabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Analistlere göre, Kızıldeniz'deki ana deniz yolları tehlikeye girerse, bu sadece Orta Doğu'daki durumu değil, tüm dünya enerji piyasasını da ciddi şekilde etkileyebilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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