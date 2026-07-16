2GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyor

·27·Teknoloji
2GIS yapay zekası artık benzin istasyonlarında yakıt olup olmadığını söylüyor

Modern teknolojiler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, sürücülerin en önemli sorunlarından biri olan yollardaki yakıt kıtlığı sorunu da dijital çözümlerle aşılıyor. Popüler 2GIS harita servisi, yapay zeka asistanı aracılığıyla akaryakıt istasyonlarında (AYQSH) benzin ve dizel bulunup bulunmadığına dair anlık bilgi verme özelliğini kullanıma sundu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Artık kullanıcılar, belirli bir istasyonda yakıt stokunun durumu, türleri ve fiyatları hakkında gerçek zamanlı bilgi alabiliyor. ixbt.com'un haberine göre, bu sistem 29 binden fazla istasyonu kapsayan "Karta benzina" (Benzin Haritası) servisi ile entegre çalışıyor. Bu, sürücülerin yola çıkmadan önce nerede duracaklarını planlamalarına olanak tanıyor.

Yapay zeka nasıl çalışıyor?

Sistemin çalışma prensibi oldukça karmaşık ve etkili algoritmalara dayanıyor. Yapay zeka, kullanıcıların son alışverişlerine dair anonim verileri ve istasyonu ziyaret eden sürücülerin bıraktığı yorumları analiz ediyor. Ayrıca sistem şu göstergeleri de dikkate alıyor:

  • Akaryakıt istasyonundaki yoğunluk durumu;
  • Belirli yakıt türlerine uygulanan kısıtlamalar;
  • Benzin ve dizelin güncel fiyatları;
  • En son ne zaman yakıt satıldığına dair veriler.
Kullanıcının 2GIS uygulamasında belirli bir istasyonun kartını açıp yapay zeka asistanına soru sorması yeterli. Sistem, sadece 5 saniye içinde tüm verileri özetleyerek net bir cevap sunuyor. Bu yöntem, özellikle yakıt tedarikinde kesintilerin yaşandığı bölgelerde veya uzun mesafeli yolculuklarda sürücülerin zaman kazanmasını sağlıyor.

Talepte keskin artış

İstatistiklere göre, yeni özelliğe olan talep beklenenden çok daha yüksek çıktı. Örneğin, Temmuz ayı ortalarında yapay zekaya yakıt durumu hakkında gönderilen sorgu sayısı, önceki ayların ortalamasından 50 kat daha fazla gerçekleşti. Bu durum, sürücüler için bu tür dijital hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

2GIS servisinin Özbekistan pazarında da aktif olarak kullanıldığını düşünürsek, gelecekte bu tür özelliklerin yerel düzeyde yaygınlaşması yerel sürücüler için büyük kolaylık sağlayabilir. Sistem şu an için ağırlıklı olarak Rusya'daki 29 binden fazla istasyonu kapsasa da, teknolojinin popülerleşmesi diğer bölgelerde de benzer çözümlerin ortaya çıkmasını teşvik edecektir.

Eğer kullanıcının seçtiği istasyonda yakıt kalmadıysa, sistem otomatik olarak "Karta benzina" bölümüne geçmeyi ve yakınlardaki diğer alternatifleri değerlendirmeyi öneriyor. Bu da sürücüyü yolda kalma riskinden koruyor.

2GISYapay ZekaBenzinTeknolojiOtomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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