Nubia Navi X Ultra: Yapay zeka temsilcisine sahip ilk akıllı telefon tanıtılıyor

·27·Teknoloji
Nubia Navi X Ultra: Yapay zeka temsilcisine sahip ilk akıllı telefon tanıtılıyor

Akıllı telefon pazarında yapay zeka (AI) yarışı yeni bir boyuta taşınıyor. ZTE şirketine bağlı Nubia markası, yeni amiral gemisi Nubia Navi X Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, bu cihazı iddialı bir şekilde “dünyaya yapay zekayı getiren ilk akıllı telefon” olarak adlandırıyor. Cihazın resmi lansmanı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Şanghay'da düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC 2026) kapsamında gerçekleştirilecek. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com verilerine göre, yeni amiral gemisinin dış görünüşü artık bir sır değil. Nubia Navi X Ultra; siyah, açık pembe, gümüş ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın arka panelinin merkezinde marka logosu yer alırken, yatay konumlandırılmış kamera modülü üç lensi bünyesinde barındırıyor. Tasarım açısından cihazın modern ve kompakt bir görünüme sahip olması bekleniyor.

Sistem zekası ve “AI-agent” yetenekleri

Nubia Başkanı Ni Fei, akıllı telefonun tanıtımının gecikmesi nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Bu gecikmenin cihazı mükemmel seviyeye getirmekle ilgili olduğunu vurguladı. Akıllı telefon, ByteDance şirketinin Doubao mobil asistanı ile donatılacak. Bu sadece soruları yanıtlayan veya metin yazan bir chatbot değil, kullanıcının doğal dilini anlayan ve çeşitli uygulamalarda çok aşamalı görevleri bağımsız olarak yerine getirebilen gerçek bir “temsilci” (agent) olacak.

Bu sistem zekası, akıllı telefon içindeki süreçleri yönetme yeteneğine sahip. Örneğin, kullanıcının komutuyla birkaç uygulamayı sırayla açabilir, verileri işleyebilir ve nihai sonucu sunabilir. Bunun, günümüzde piyasada bulunan basit AI işlevlerinden önemli ölçüde farklı olduğu ve mobil cihaz kullanım deneyimini tamamen değiştireceği belirtiliyor.

Nubia, bu modeli sadece kavramsal bir çalışma olarak değil, geniş kitlelere yönelik tam teşekküllü bir amiral gemisi olarak konumlandırıyor. Özbekistan pazarında da bu markanın oyun odaklı ve yenilikçi akıllı telefonlarına olan ilginin yüksek olduğu göz önüne alındığında, Navi X Ultra modelinin teknoloji meraklıları için beklenen bir yenilik olacağı şüphesiz. Özellikle yapay zekanın sistem düzeyinde entegre edilmesi, günlük işleri kolaylaştırmaya hizmet edecektir.

Rekabet ve pazar trendleri

İlginç olan şu ki, Nubia bu alanda yalnız değil. Yakın zamanda Microsoft'un eski çalışanları tarafından kurulan Çinli StepFun şirketi de kendi StepX Neo modelini tanıtmıştı. Onlar da cihazlarını çok aşamalı görevleri yerine getiren ilk kitlesel “AI-agent” akıllı telefonu olarak duyurmuşlardı.

Özetle, Nubia Navi X Ultra akıllı telefonu şu temel özellikleriyle öne çıkıyor:

  • Sistem düzeyinde Doubao AI asistanı;
  • Doğal dili anlama ve karmaşık komutları yerine getirme;
  • Dört modern renk seçeneği;
  • Üç sensörlü güçlü kamera sistemi;
  • Seri üretime yönelik amiral gemisi statüsü.
Şimdilik cihazın teknik özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm bilgiler gizli tutuluyor. Tüm detaylar birkaç gün sonra Şanghay'daki fuarda açıklanacak.

NubiaAkıllı TelefonYapay ZekaZTETeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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