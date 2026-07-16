Google AI Mode artık üçüncü taraf uygulamalarla entegre ediliyor

Google, yapay zeka tabanlı arama sistemi olan AI Mode'un yeteneklerini önemli ölçüde genişletti. Kullanıcılar artık sadece sorularına yanıt almakla kalmayacak, aynı zamanda bu sistem aracılığıyla harici uygulamalarla doğrudan etkileşime geçebilecek ve belirli görevleri yerine getirebilecekler. Bu güncelleme, Google ekosistemini daha akıllı ve işlevsel hale getirme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Mevcut aşamada AI Mode sistemine Canva, Instacart ve YouTube gibi popüler servisler entegre edildi. Bu, kullanıcının artık bir uygulamadan diğerine geçiş yapmadan yapay zeka yardımıyla tasarım oluşturabileceği, ürün siparişi verebileceği veya çalma listeleri hazırlayabileceği anlamına geliyor. TechCrunch verilerine göre Google, bu adımla OpenAI tarafından sunulan ChatGPT ve Anthropic şirketinin Claude sohbet botları ile olan rekabette üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Günlük görevlerin otomasyonu

Yeni işlevin pratik önemi oldukça yüksek. Örneğin, bir kullanıcı hafta sonu için bir parti planlıyorsa, AI Mode onun için gerekli ürün listesini oluşturur ve Instacart hesabını bağlayarak tüm malzemeleri doğrudan sepete ekler. Alışverişi tamamlamak için tek bir onay düğmesine basmak yeterlidir.

Tasarım alanında çalışanlar için de kolaylıklar mevcut. Eğer bir etkinlik için el ilanı veya sunuma ihtiyacınız varsa, AI Mode aracılığıyla Canva servisindeki hazır şablonlara göz atabilir ve projeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, tatiller için özel müzik koleksiyonları oluşturma ve bunları anında YouTube Music kütüphanesine kaydetme imkanı da getirildi.

Yapay zeka ve kişisel veriler

Google, yılın başında Gemini uygulaması için üçüncü taraf servisleri bağlama imkanını duyurmuştu. Yeni AI Mode ise bu deneyimi daha da geliştirdi. Sistem artık kullanıcının Gmail e-postası ve Google Photos hizmetindeki verilere dayanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verme yeteneğine sahip. Bu, "Personal Intelligence" (kişisel zeka) konseptinin bir parçasıdır.

Ayrıca, yakın zamanda tanıtılan işlevler sayesinde AI Mode, kullanıcının çevresindeki mağazalarda gerekli ürünün olup olmadığını kontrol etmesine de yardımcı oluyor. Arama sonuçlarını yan pencerede görme ve bağlamı kaybetmeden ek sorular sorma imkanı, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Şu anda bu güncellemeler ABD'deki kullanıcılar için kademeli olarak sunuluyor. Google temsilcileri, şirketin iş ortağı ağını genişletmek üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sisteme onlarca yeni uygulamanın daha eklenmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu işlevlerin küresel ölçekte yayılması, dijital asistanlarla çalışma kültürünü yeni bir seviyeye taşıyacaktır.