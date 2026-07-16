Lamine Yamal'a yapılan faul: Lucas Digne, Fransa'nın mağlubiyeti sonrası sessizliğini bozdu

Fransa milli takımı savunma oyuncusu Lucas Digne, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı aldıkları mağlubiyetin ardından duygularını paylaştı. Deneyimli sol bek, maçın kırılma anında merkezi bir figür haline geldi: Lamine Yamal'a yaptığı faul penaltıya sebebiyet verdi ve bu durum "La Roja"nın galibiyetinin önünü açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenerek bu mağlubiyeti hayatındaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak nitelendirdi. Didier Deschamps yönetimindeki takımın ilk 11'inde tekrar yer bulan Digne için bu turnuva bir geri dönüş simgesiydi, ancak kritik andaki hata her şeyi boşa çıkardı.

Gerçekleşmeyen hayaller ve kişisel sorumluluk

"Böylece rüya sona erdi. Bu sadece küçük bir çocuğun değil, arkamızdaki binlerce insanın hayaliydi. Her zaman en güzel şeyleri hayal ederiz ama bazen uyanmak çok acı verici olur," diye yazdı futbolcu. Digne, mesajında Lamine Yamal'ın ismini doğrudan zikretmese de kendi başarısızlığını açıkça kabul etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Lucas Digne, topu uzaklaştırmaya çalışırken sol ayağıyla genç İspanyol yeteneğe faul yaptı. Hakemin verdiği penaltı kararı, İspanya'nın öne geçmesini sağladı. Sonuçta 2-0 mağlup olan Fransa turnuvaya veda etti. Digne, açıklamasında öncelikle kendisinden memnun olmadığını ve takımın tüm emeklerinin boşa gitmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Transfer ve gelecek planları

İlginç bir şekilde, bu turnuvanın sona ermesiyle birlikte Lucas Digne kulüp düzeyinde de büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Aston Villa'dan ayrılan savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Paris ekibine geçiş öncesinde böyle bir psikolojik darbe, futbolcu için doğal olarak ağır bir sınav oldu.

Digne için bu, kariyerindeki ikinci Dünya Kupası oldu. 2018 Rusya ve 2022 Katar turnuvalarını kaçırmıştı. 12 yıl aradan sonra tekrar küresel bir turnuvada parlama fırsatı bulan savunma oyuncusu, mağlubiyete rağmen Fransa'yı temsil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

Bilgi olarak, Lucas Digne turnuva boyunca Senegal ve Norveç'e karşı oynanan grup maçları dışında tüm karşılaşmalarda yer aldı. Mesajının sonunda, Kuzey Amerika'ya gelen ve kendi vatanlarında destek veren tüm taraftarlara teşekkürlerini iletti.

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