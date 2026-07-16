Xiaomi'nin yeni Redmi 17 4G akıllı telefonu tanıtım öncesinde sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini yenilemeye hazırlanıyor. İnternet ortamında henüz resmi olarak duyurulmayan Redmi 17 4G modelinin kaliteli render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın, rekor düzeydeki batarya kapasitesi ve yenilenmiş tasarımıyla bütçe dostu segmentte yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni model dış görünüşüyle bir önceki Redmi 15 4G versiyonundan önemli ölçüde farklılaşıyor. Cihazın arka panelindeki kamera bloğu genişletilmiş olup, dekoratif bir eleman yerine özel bir ışık halkası yerleştirilmiş. Akıllı telefonun en az dört renkte — mavi, siyah, yeşil ve mor — piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Teknik özellikler ve ekran

Redmi 17 4G modeli, 6,9 inçlik devasa bir LCD ekranla donatılacak. Ekran çözünürlüğü HD+ (1600 x 720 piksel) seviyesinde olsa da, görüntünün akıcılığını sağlayan 120 Hz yenileme hızı kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak. Bu tür yüksek frekansların genellikle daha pahalı modellerde görüldüğü düşünülürse, yeni Redmi kendi kategorisindeki rekabet gücünü artırıyor.

Cihazın performansından MediaTek Helio G91 Ultra işlemcisi sorumlu olacak. Yazılım tarafında ise Xiaomi büyük bir adım atıyor: akıllı telefonun Android 16 tabanlı en güncel HyperOS 3.0 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Bellek yapılandırması açısından kullanıcılara 4 veya 6 GB RAM ile 128 veya 256 GB dahili depolama seçenekleri sunulacak.

Özerklik ve fiyat politikası

Akıllı telefonun en güçlü yönü güç kaynağıdır. Redmi 17 4G, 7500 mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor; bu da yoğun kullanımda bile birkaç günlük özerklik garantisi veriyor. Ayrıca cihaz, 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki nesilde 7000 mAh batarya ve 33 W şarj sistemi bulunuyordu.

Kamera özellikleri de bütçe segmentine uygun şekilde yapılandırılmış:

Ana kamera: 50 Mp sensör ve ek yardımcı sensör;

Ön kamera: 8 Mp çözünürlüğünde selfie modülü.

İlk tahminlere göre, Redmi 17 4G modelinin 4/128 GB bellekli versiyonunun Avrupa pazarında yaklaşık 250 avro civarında fiyatlandırılması bekleniyor. 256 GB depolama alanına sahip üst model için ise alıcıların yaklaşık 280 avro ödemesi gerekecek. Bu modelin resmi duyurunun ardından kısa süre içinde pazara girmesi ve uygun fiyatı sayesinde popülerleşmesi bekleniyor.