Yapay zeka tabanlı seyahat acentesi Fora, 1 milyar dolarlık “unicorn” statüsüne ulaştı

·27·Teknoloji
Yapay zeka tabanlı seyahat acentesi Fora, 1 milyar dolarlık “unicorn” statüsüne ulaştı

Modern teknolojileri ve yapay zeka olanaklarını turizm sektörüyle birleştiren Fora girişimi, yatırım turunu başarıyla tamamladı. Şirket, D serisi finansman turunda 60 milyon dolar yatırım alarak piyasa değerini 1 milyar doların üzerine çıkardı. Bu başarı, Fora'yı teknoloji dünyasında “unicorn” statüsüne sahip prestijli projeler arasına soktu. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

2021 yılında kurulan Fora platformu iki yönlü faaliyet gösteriyor: Bir yandan bireysel kullanıcılara profesyonel seyahat acentesi olmaları için gerekli altyapıyı sağlarken, diğer yandan müşterilerin uzman danışmanlar yardımıyla seyahatlerini planlamalarına olanak tanıyor. Bu yatırım turu Forerunner ve Tactile Ventures tarafından yönetildi. Ayrıca Insight Partners ve Thrive Capital gibi büyük yatırımcılar da projeye destek verdi.

Yapay zeka ve insan faktörünün uyumu

Şirket temsilcileri, yeni sermayenin büyük bir kısmının Via adlı yapay zeka asistanını geliştirmeye ayrılacağını belirtti. Bu sistem, seyahat acentelerine araştırma yapma ve karmaşık rotalar oluşturma gibi sıkıcı ve zaman alıcı idari görevleri yerine getirmede yardımcı oluyor. Bu sayede uzmanlar, teknik işlerle uğraşmak yerine müşterilerle iletişime ve hizmet kalitesini artırmaya daha fazla zaman ayırabiliyor.

Fora stratejisinin özgünlüğü, yapay zekayı insanın yerini alan bir araç olarak değil, verimliliğini artıran bir teknoloji olarak görmesinden kaynaklanıyor. Bugün platform üzerinden Kosta Rika veya Tayland gibi popüler destinasyonlara aile seyahatleri ve balayı turları düzenlemek oldukça yaygın. Teknoloji, acentelerin her müşterinin bireysel tercihlerine göre en uygun teklifleri hızla hazırlamasına yardımcı oluyor.

Verilere göre, Fora kurulduğundan bu yana platformdaki acenteler toplam değeri 3 milyar doları aşan seyahat rezervasyonu gerçekleştirdi. İlginç olan ise, sistemi kullanan acentelerin çoğunun daha önce bu sektörde deneyimi olmayan kişiler olmasıdır. Bu durum, platformun ne kadar kullanıcı dostu ve verimli olduğunun bir kanıtıdır.

Gelecek planları ve genişleme

Şirket gelecekte sadece otel ve turistik paketlerde değil, diğer alanlarda da pazar payını artırmayı hedefliyor. Özellikle yeni fonlarla birlikte şu alanlarda hizmetler genişletilecek:

  • Gemi seyahatlerinin (cruise) planlanması ve rezervasyonu;
  • Uçuşların sistematik olarak organize edilmesi;
  • Yeni kategorideki seyahat danışmanlarının işe alınması ve eğitilmesi;
  • Küresel ölçekte hizmet kapsamının artırılması.
Bugüne kadar Fora toplam 138,5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Turizm sektöründe yapay zekanın bu denli başarılı bir şekilde uygulanması, geleneksel seyahat acentelerinin faaliyetlerinin gelecekte tamamen dijitalleşeceğini gösteriyor. Özbekistanlı kullanıcılar ve girişimciler için de bu tür küresel platformların gelişimi, uluslararası turizm pazarına açılmak ve modern hizmetlerden yararlanmak adına yeni ufuklar açabilir.

ForaYapay ZekaStartupTurizmYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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