Kırgızistan'da sürpriz siyasi açıklama: Kamçıbek Taşiyev yarıştan çekildi

Komşu Kırgızistan'ın siyasi çevrelerinde bir başka sansasyonel açıklama daha yapıldı. Ülkenin Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin (GKNB) eski güçlü lideri General Kamçıbek Taşiyev, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin nihai kararını açıkladı.

Zamin.uz bu sürpriz açıklamayı ve eski güvenlik şefinin etrafındaki son olayların ayrıntılarını sunuyor.

«Verdiğim sözden dönmem» — Generalin mesajı

Son zamanlarda Kırgız sosyal ağlarında ve siyasi kulislerinde, eski GKNB Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabileceğine dair çeşitli söylentiler ve yalan haberler hızla artmıştı. Bu tür spekülasyonlara son vermek amacıyla general halka açık bir mesaj gönderdi. Mesajın metni, yakın çalışma arkadaşı ve «Region» televizyon kanalının eski direktörü Ötkürbek Rahmonov tarafından yayınlandı.

Taşiyev açıklamasında tüm söylentileri kesin bir dille reddederek siyasi duruşunun net olduğunu belirtti:

«2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağım. Bunu daha önce defalarca açıkça belirttim ve bir general olarak verdiğim sözden dönmem. Duruşum değişmedi ve değişmeyecek» dedi.

Aynı zamanda, mevcut cumhurbaşkanı Sadır Caparovu «dostu» olarak nitelendirerek, seçimlerde onu destekleyeceğini ifade etti. Eski GKNB başkanına göre, Caparov'un adaylığını destekleyerek ülkenin istikrarı, devletin kalkınması, halkın birliği ve Kırgızistan'ın geleceği lehine bir seçim yapıyor.

İstifadan mahkeme kararına: Taşiyev'in son zorlu yolu

Kamçıbek Taşiyev'in cumhurbaşkanlığı hırslarından vazgeçmesi ve Caparov ile aynı safta olduğunu göstermesi tesadüf değil. Eski güvenlik şefi için son birkaç ay oldukça karmaşık ve dramatik geçti.

Aşağıdaki kronoloji, Taşiyev'in görevden ayrılmasından kendisine verilen mahkeme kararına kadar olan süreci yansıtmaktadır:

Görevden ayrılma

10 Şubat 2026

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kamçıbek Taşiyev'in Başbakan Yardımcılığı ve GKNB Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

Soruşturma başlatılması

Nisan 2026

Özel servisin eski güçlü lideri hakkında bir dizi suçlamayla resmen ceza davası açıldığı öğrenildi.

Mahkeme kararı ve ceza

Temmuz 2026

Mahkeme, Taşiyev hakkındaki nihai kararı açıkladı. Buna göre general dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlü cezaevine gönderilmedi; hapis cezası üç yıllık denetimli serbestlik ile değiştirildi.

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, Kırgızistan siyaset sahnesinde güç dengeleri ve ittifak ilişkileri yeni bir aşamaya geçiyor. Eski güvenlik şefinin bu kararının, 2027 cumhurbaşkanlığı kampanyası öncesinde mevcut devlet başkanı Sadır Caparov'un konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.