Xiaomi, şebeke ve elektriğe ihtiyaç duymayan yeni akıllı kamerasını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni ürünü Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition akıllı kamerasını tanıttı. Bu cihaz, geleneksel güvenlik kameralarının aksine ne elektrik şebekesine ne de Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu özellik, onu yazlık evler, şantiyeler veya internet altyapısının ulaşmadığı uzak bölgeler için ideal bir çözüm haline getiriyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni kameranın temel özelliği 4G bağlantı standardı ile çalışmasıdır. Cihaza iki adet SIM kart takılabiliyor ve bağlantı kalitesini sabit tutmak için ağlar arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Bu işlev, özellikle bağlantı sinyalinin zayıf olduğu yerlerde video gözetiminin kesintisiz olmasını sağlıyor.

Otonom çalışma ve güneş enerjisi

Cihaz, güç konusunda tamamen bağımsızdır. 9900 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup, tek şarjla bir haftadan fazla çalışma imkanı sunar. Ancak gövdesine entegre edilen 7,6 W gücündeki güneş paneli sayesinde, güneşli havalarda kamera harici bir güç kaynağı olmadan neredeyse sınırsız süre çalışabilir.

Görüntü kalitesi konusunda da Xiaomi taviz vermemiş. Kamera, her biri 3K çözünürlükte video kaydı yapabilen iki adet 5 megapiksel lens ile donatılmıştır. f/1.6 diyafram açıklığına sahip lensler, düşük ışık koşullarında bile net görüntü sağlar. Gece vakti ise beyaz ve kızılötesi LED sistemi devreye girerek hareket algılandığında bölgeyi aydınlatır.

Akıllı özellikler ve koruma

Xiaomi mühendisleri, cihaza AOV (Always-on Video) modunu entegre etti. Bu mod, hareket olmadığı zamanlarda kare hızını saniyede bire düşürerek depolama alanından yüzde 90'a kadar tasarruf sağlar. Ayrıca kamerada şu ek özellikler mevcuttur:

İki yönlü sesli iletişim (mikrofon ve hoparlör aracılığıyla);

microSD kartlar aracılığıyla veri depolama;

IP66 standardına göre su ve toza karşı koruma;

Surge Smart Connect teknolojisi aracılığıyla Xiaomi ekosistemine bağlantı.

Güvenlik açısından kamera, şüpheli bir aktivite algıladığında hemen sesli ve ışıklı alarmları devreye sokar. Aynı zamanda kullanıcının akıllı telefonundaki Mi Home uygulamasına anlık bildirim gönderir. Bu, sahibinin dünyanın herhangi bir yerinden durumu kontrol etmesini sağlar.

Yeni cihaz şu anda Çin pazarında yaklaşık 95 dolar civarında satışa sunuldu. Güneşli bölgelerde bu tür otonom kameraların tarım ve özel sektör için oldukça faydalı olması bekleniyor.