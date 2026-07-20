Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişiminin dünyada yeni bir tarihsel adaletsizliğe yol açmaması gerektiğini vurguladı. Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın (World AI Conference) açılışında konuşan Çin lideri, bu teknolojinin kullanımında tüm ülkeler için eşit fırsatlar yaratılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Xi Jinping konuşmasında, Küresel Güney ülkeleri için teknolojik fırsatların genişletilmesi ve kalkınma sürecinde açık ve kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulundu. Ona göre, yapay zekanın uygulanmasını hızlandırmanın yanı sıra, bununla ilgili risklere de ciddi şekilde odaklanılması gerekiyor. Sistemler her zaman insan kontrolünde olmalı ve güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır.

Güvenlik ve teknolojik engeller sorunu

Çin lideri, yapay zeka alanındaki aşırı "güvenlikleştirme"yi, yani teknolojik gelişimin ulusal güvenlik gerekçeleriyle kısıtlanması eğilimini sert bir şekilde eleştirdi. Bir ülkenin güvenliğinin, diğer ülkelerin kalkınma hakkı pahasına sağlanmaması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, ABD ve Batılı ülkelerin Çin'e uyguladığı teknolojik yaptırımlar bağlamında geldi.

ixbt.com'a göre Pekin, şu anda kendisini açık teknolojik iş birliğinin bir savunucusu olarak konumlandırıyor. Bu durum, özellikle NVIDIA gibi şirketlerin gelişmiş çipleri ve OpenAI gibi kuruluşların teknolojilerine erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda uluslararası arenada büyük önem taşıyor.

Özbekistan gibi hızla gelişen ülkeler için de bu küresel tartışmalar oldukça günceldir. Yapay zeka alanındaki rekabet sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir nitelik kazanmaktadır. Çin'in bu konudaki tutumu, teknolojik kaynakların adil dağılımı konusunda yeni bir uluslararası diyaloğu başlatabilir.

Sonuç olarak, Xi Jinping'in açıklaması küresel teknoloji pazarının bölünmesine karşı bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çin, kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye devam ederken, uluslararası toplumu bu alanda ortak kurallar belirlemeye teşvik ediyor.