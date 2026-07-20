Havacılık devrimi: Electra, sadece 45 metrede havalanabilen hibrit bir uçak geliştiriyor

ABD merkezli Electra şirketi, bölgesel havacılıkta gerçek bir dönüm noktası olması beklenen EL9 Ultra Short hibrit-elektrikli uçağının geliştirilmesinde önemli bir aşamaya ulaştı. Yeni proje kapsamında, Fransa merkezli Safran Helicopter Engines şirketi, bu hava aracı için türbojeneratör tedarikçisi olarak ana ortak seçildi. Bu anlaşma, havacılık ekosistemini tamamen değiştirerek büyük havalimanlarına bağımlılık sorununu ortadan kaldırabilir. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

EL9 uçağının temel özelliği, çok kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme yeteneğidir. Electra'nın verilerine göre, hibrit elektrikli itki sistemi ve özel kanat üfleme (blown-lift) teknolojisi sayesinde uçak için sadece 45 metre uzunluğunda bir pist yeterli oluyor. Bu durum, normal bölgesel uçakların kullanamadığı küçük alanlarda ve hatta şehir içindeki kısıtlı bölgelerde bile uçuşların gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Teknolojik iş birliği ve verimlilik

Proje kapsamında Safran, 250 adet TG600 model türbojeneratör tedariki için ilk siparişi aldı. Bu cihaz, EL9 hibrit güç ünitesi için 600 kW elektrik enerjisi üretecek. Teknolojinin temeli olarak Arrano helikopter motoru seçilmiş olup, bu motor önceki nesil motorlara kıyasla yakıt verimliliğini yüzde 18 oranında artırmaktadır.

Sistem ayrıca Safran Electrical & Power tarafından geliştirilen iki adet GENeUS elektrik jeneratörünü de içermektedir. Şu anda Fransa'nın Bordeaux kentindeki tesiste, uçuşa hazır türbojeneratörün ilk testleri başarıyla tamamlandı. Bu ünitenin, EL9 uçağının ilk uçuş testlerinde doğrudan kullanılması planlanıyor.

"Direct Aviation" konsepti ve gelecek planları

Electra şirketi "Direct Aviation" (Doğrudan Havacılık) konseptini öne çıkarıyor. Bu, büyük havalimanı merkezlerine ihtiyaç duymadan şehirleri ve bölgeleri birbirine doğrudan bağlamayı hedefliyor. Böyle bir yaklaşım, şu anda ticari hava ulaşımının bulunmadığı bölgeler için oldukça kritiktir. Örneğin, Özbekistan gibi dağlık veya altyapısı gelişmekte olan bölgelerde bu tür kompakt uçaklar ulaşım ağını kökten iyileştirebilir.

Şirket, EL9 uçağının ilk test uçuşlarını 2027 sonu veya 2028 başında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tüm süreçler beklendiği gibi giderse, 2030 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sertifikasını alarak ticari kullanıma sunulacak. Bristow Group gibi büyük endüstriyel havacılık hizmeti sağlayıcıları, ilk üretim slotları için şimdiden ön ödemelerini gerçekleştirdi.

Uzmanların tahminlerine göre, bu konseptin gelişiminin ilk on yılında sadece ABD'de 12.000 ila 16.000 arasında bu tür hava aracına ihtiyaç duyulacak. Ancak bu büyük planların gerçekleşmesi, testlerin başarısına ve uluslararası havacılık güvenlik standartlarına ne ölçüde uyum sağlanacağına bağlı kalmaya devam ediyor.