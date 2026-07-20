Yapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdı

·24·Teknoloji
Yapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdı

Tıp ve teknolojinin kesişim noktasında büyük bir dönüm noktası yaşandı: bilim insanları, yapay zeka (AI) ve özel nöroimplantlar yardımıyla dört yıldır felçli olan bir hastanın kollarını hareket ettirmesini ve hissetme yetisini geri kazanmasını sağlamayı başardı. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, omurilik yaralanması nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren milyonlarca insan için yeni bir umut kapısı aralıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bu benzersiz deneyde, 2020 yılında suya dalış yaparken boyun bölgesinden ağır yaralanan Keith Thomas yer aldı. Dört yıl boyunca kolları ve bacakları tamamen felçli (tetrapleji) olan Thomas, Northwell Health tıp ağının Feinstein Institutes for Medical Research birimi tarafından geliştirilen "çift nöral baypas" (double neural bypass) sistemi sayesinde hayata geri döndü.

Teknoloji nasıl çalışıyor?

Sistemin temeli; beyin-bilgisayar arayüzü, yapay zeka algoritmaları ve omurilik ile beyni elektriksel olarak uyarma yöntemlerinden oluşuyor. 15 saat süren karmaşık cerrahi operasyon sırasında uzmanlar, Thomas'ın beynine 5 adet mikroelektrot dizisi yerleştirdi. Bu çipler, beyindeki hareket etme niyetini belirten sinyalleri okuyor ve işlenmesi için bilgisayara iletiyor.

Yapay zeka, beyin sinyallerini analiz ederek bunları bilek kaslarına iletilecek komutlara dönüştürüyor. Sonuç olarak hasta, sadece bir hareketi yapmayı düşünerek kolunu hareket ettirme imkanına kavuştu. Bu süreç, doğadaki doğal nöral bağlantıların yapay yollarla onarılması (baypas edilmesi) ile gerçekleştiriliyor.

İnanılmaz sonuçlar ve hissetme yetisi

Eğitim sürecinden sonra Keith Thomas; kendi başına yemek yeme, bardaktan su içme ve hatta burnunu kaşıma gibi basit ama onun için imkansız olan hareketleri yapmaya başladı. Araştırma sonuçlarına göre, 35 hafta içinde sağ elindeki kavrama gücü yüzde 86, sol elindeki ise yüzde 62 oranında arttı. En şaşırtıcı olanı ise, sohbet ederken bile (dikkatini yoğunlaştırmadan) boş bir yumurta kabuğunu kırmadan kaldırabilmeyi başardı.

Proje kapsamında sadece hareket değil, dokunsal (hissetme) duyusu da geri kazandırıldı. Bunun için bilim insanları "kortikal yansıtma" (cortical mirroring) teknolojisini kullandılar. 3D yazıcı ile üretilen özel bir bileklikteki sensörler, beynin duyusal bölgesini uyararak dokunma hissini yarattı. Deneyin başlamasından 25 hafta sonra hasta, yaralanmadan sonra hiç hissetmediği bilek bölgesini tekrar hissetmeye başladı.

Bilim insanları, en önemli hususun nöroplastisite olgusu olduğunu belirtiyor. Stimülasyon durdurulduktan iki yıl sonra bile Thomas'ın bazı hareket fonksiyonlarının korunduğu gözlemlendi. Bu durum, sinir sisteminin yeni bağlantılar kurma yeteneğine sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecekte bu teknolojinin felç sonrası komplikasyonların tedavisinde de kullanılması planlanıyor.

TeknolojiYapay ZekaTıpNöroimplantİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Databricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıDatabricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıBugün, 04:56Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorNükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorBugün, 03:53Visa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıVisa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıBugün, 03:26Netflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıNetflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıBugün, 03:00GPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyalGPS'in yerini alacak Pulsar sistemi: Santimetre hassasiyetinde doğruluk ve 100 kat daha güçlü sinyalBugün, 02:55NVIDIA ve Japonya İş Birliği: Endüstriyel Robotlar İçin Yeni Bir AI Çağı BaşlıyorNVIDIA ve Japonya İş Birliği: Endüstriyel Robotlar İçin Yeni Bir AI Çağı BaşlıyorBugün, 02:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor