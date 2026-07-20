Databricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştı

Veri analizi ve yapay zeka teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Databricks, gerçekleştirdiği son yatırım turunun ardından piyasa değerini 188 milyar dolara çıkararak rekor kırdı. Bu büyüme, şirketin sadece bir veri ambarı değil, kurumsal yapay zeka ekosisteminin temel taşı haline geldiğini gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre şirket, toplanan fonların kesin miktarını resmi olarak açıklamasa da analistler ve medya, anlaşmanın yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğunu belirtiyor. Söz konusu yatırım turunun bu yılın yaz sonuna kadar tamamen tamamlanması bekleniyor. Bu rakam, Databricks'in son yıllardaki hızlı büyüme ivmesini bir kez daha kanıtladı.

Şirketin değerleme dinamiklerine bakıldığında şaşırtıcı rakamlar görülüyor. Örneğin, 2024 yılının Aralık ayında şirket 62 milyar dolar değerindeydi. Kısa bir süre sonra, 2025 yılının Eylül ayında bu rakam 100 milyar doları aştı ve 2026 yılının Şubat ayında 134 milyar dolara ulaştı. Bugünkü 188 milyar dolarlık seviye, Databricks markasını teknoloji devleri arasında sağlam bir yere yerleştirdi.

Veri analizinden yapay zekaya geçiş

2013 yılında kurulan Databricks, başlangıçta büyük ölçekli kurumsal verileri depolama ve analiz etme platformlarında uzmanlaşmıştı. Ancak üretken yapay zeka (AI) devriminin başlamasıyla şirket stratejisini kökten değiştirdi. Bugün; AI ajanları için Lakebase veri tabanı, Unity ağ geçidi ve birden fazla ajanı yönetmek için tasarlanmış Omnigent sistemi gibi yenilikçi ürünler sunuyor.

Databricks, kurumsal ortamda açık yapay zeka modellerinin kullanımının güçlü bir savunucusudur. Şirket uzmanlarına göre, OpenAI veya Anthropic gibi kapalı sistemlerden ziyade açık modeller çoğu durumda daha verimli ve daha ekonomiktir. Özellikle, Çinli geliştirici Z.ai tarafından oluşturulan GLM 5.2 modelinin programlama görevlerinde yüksek sonuçlar gösterdiği vurgulanmıştır.

Maliyet ve verimlilik analizi

Şirket kısa süre önce 3000 yazılımcısının katıldığı iç test sonuçlarını yayınladı. Araştırma, yapay zekayı uygulamanın maliyetini sadece modelin kendisinin değil, aynı zamanda onun çalışmasını ve sorgu bağlamını yöneten yazılım kabuğunun da önemli ölçüde etkilediğini gösterdi. Databricks analizine göre:

Pi açık kaynak aracı, fiyat ve kalite dengesi açısından en iyi sonuçlardan birini gösterdi;

Açık modelleri kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlamak, kapalı lisanslardan vazgeçmeyi mümkün kılıyor;

Yazılım kabuğunu optimize ederek AI verimliliğini yüzde 20-30 oranında artırmak mümkün.

Özbekistan'ın hızla gelişen IT sektörü için de bu tür platformlar büyük önem taşıyor. Yerel bankalar ve büyük işletmeler, veri işleme süreçlerinde Databricks gibi çözümleri kullanarak operasyonlarını otomatize edebilir ve yapay zekayı iş süreçlerine entegre edebilirler. Şirketin bu denli yüksek değerlenmesi, küresel pazarda yapay zekaya olan güvenin ve yatırım patlamasının devam ettiğini gösteriyor.