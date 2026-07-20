Meta, kullanıcıların duygularını ses yoluyla analiz eden yapay zekanın patentini aldı

Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta şirketi, kullanıcının sesini ve çevredeki sesleri sürekli analiz ederek duygusal durumunu değerlendirebilen yeni bir yapay zeka sistemi için patent aldı. Bu teknoloji, dijital aktiviteyi gerçek hayattaki akustik verilerle birleştirmeyi hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre sistem, insan konuşmasını metne dönüştürmenin yanı sıra, sözlü ve sözsüz işaretleri de inceliyor. Buna ses tonu (entonasyon), gülme ve hatta nefes alış hızı gibi ince detaylar da dahil. Makine öğrenimi modeli bu verileri analiz ederek kullanıcının ruh halinin nasıl değiştiğini takip ediyor.

Teknolojinin kullanım alanları

Patent belgelerinde bu inovasyonun öncelikle fitness ve sağlıklı yaşam alanında kullanılacağı belirtiliyor. Meta, sistemi kullanıcının ruh haline göre antrenman planını uyarlayabilen bir sanal asistan olarak tanımlıyor. Örneğin, kişi stresli bir durumdaysa sistem ağır fiziksel egzersizler yerine sakinleştirici aktiviteler önerebilir.

Ayrıca teknoloji, ses verilerini ilaç alma zamanı, günlük program ve konum gibi diğer bağlamlarla birleştirebiliyor. Bu da insanın duygusal değişimleri ile günlük alışkanlıkları arasındaki bağlantıyı belirlemeye olanak tanıyor.

Gizlilik ve güvenlik konuları

Yeni sistem, kullanıcıların özel hayatının gizliliği konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Sıradan fitness takip cihazları sadece fiziksel aktivite (adım sayısı veya nabız) hakkında veri toplarken, Meta'nın önerdiği teknoloji çevredeki tüm konuşmaları dinlemeyi ve analiz etmeyi gerektiriyor. Bu durum, kişisel veri güvenliği konusundaki endişeleri doğal olarak artırıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, patent almak bu teknolojinin yakın zamanda uygulamaya konulacağı anlamına gelmiyor. Teknoloji devleri genellikle gelecekte gerçekleşme ihtimali olan fikirleri korumak için patent alırlar, ancak bunların hepsi hazır ürün seviyesine ulaşmaz.

Sektördeki benzer deneyimler her zaman başarılı sonuçlanmadı. Örneğin, 2020 yılında Amazon, ses tonunu analiz eden Halo Band bilekliğini tanıtmıştı. Ancak kullanıcıların sert eleştirilerinin ardından şirket, sonraki modellerden mikrofonu çıkardı ve 2023 yılında bu ürün serisini tamamen kapattı. Meta henüz bu teknolojiye dayalı yeni bir cihaz çıkarma planlarını açıklamadı.