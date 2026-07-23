Alejandro Garnacho sürpriz bir şekilde Aston Villa'ya transfer oldu

·53·Spor
Alejandro Garnacho sürpriz bir şekilde Aston Villa'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasasında ses getiren bir anlaşma gerçekleşti. Birmingham temsilcisi Aston Villa kulübü, Londra ekibi Chelsea'nin kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'nun transferini resmen duyurdu. Arjantinli yetenekli kanat oyuncusu yeni takımına başlangıçta kiralık olarak katıldı, ancak sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu gelişmeyi Goal.com haber veriyor.

Unai Emery yönetimindeki ekip, geçen sezonki başarılı performansının ardından kadrosunu kökten yenilemeye devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu, Villa Park'a bir sezonluk kiralık anlaşmayla taşındı. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun 2026-27 sezonunda belirli hedeflere ulaşması durumunda Aston Villa onu bonservisiyle alma yükümlülüğü altına girdi. Bu durumda oyuncuyla halihazırda dört yıllık kişisel sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı.

Emery'nin yeni projesi ve Garnacho'nun rolü

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, bu transferden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Deneyimli çalıştırıcı, Alejandro Garnacho'nun takımın gelecekteki projesinde önemli bir yer tutacağını vurguladı. Emery, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte, "Alejandro ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Çok yetenekli ve genç, en önemlisi projemize katkı sağlama arzusu çok yüksek" dedi.

Garnacho için Chelsea kariyeri pek başarılı geçmedi. Geçen yılın eylül ayında Manchester United'dan 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilen oyuncu, Stamford Bridge'de istikrarı yakalamakta zorlandı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkmasına rağmen sadece 8 gol ve 4 asistlik katkı sağlayabildi. Londra ekibinin Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlinlik rekor bir bedelle kadrosuna katması, Arjantinli kanat oyuncusunun ayrılışını hızlandırdı.

Finansal veriler ve Şampiyonlar Ligi hazırlıkları

Aston Villa bu yaz transfer döneminde oldukça aktif bir politika izliyor. Garnacho, takımın dördüncü büyük transferi oldu. Kulüp daha önce Johan Manzambi, Joao Gomes ve Modou Keba Cisse gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu transferler, Youri Tielemans ve Donyell Malen gibi yıldızların satışından elde edilen yaklaşık 200 milyon sterlinlik gelirle finanse ediliyor.

Bu transferden Manchester United'ın da kazançlı çıkacağını belirtmekte fayda var. 2025 yılında futbolcu Chelsea'ye transfer olurken yapılan anlaşma gereği, "Kırmızı Şeytanlar" oyuncunun bir sonraki kalıcı transferinden yüzde 10 pay alma hakkına sahip. Bu durum, Birmingham ekibinin kiralık sözleşmeyi kalıcı transfere dönüştürmesi halinde Manchester temsilcisinin kasasına da para gireceği anlamına geliyor.

Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan ve Premier Lig'i dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Aston Villa'yı zorlu sınavlar bekliyor. Özellikle 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupası kapsamında Paris Saint-Germain ile karşılaşacaklar. Garnacho'nun bu prestijli maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

Aston VillaAlejandro GarnachoChelseaTransferlerPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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