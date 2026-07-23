Shahzod Muzaffarov finalda: Erivan'da 5:0'lık galibiyet

·48·Spor
Shahzod Muzaffarov finalda: Erivan'da 5:0'lık galibiyet

Erivan'da düzenlenen uluslararası «Yerevan Mayor Cup» turnuvasında Özbek boksörler önemli sonuçlara imza attı. Shahzod Muzaffarov, yarı finalde ev sahibi temsilcisini mağlup ederek altın madalya için dövüşmeye hak kazandı.

Iqboljon Xoldarov ise oldukça çekişmeli geçen müsabakada tek oy farkıyla mağlup oldu. Şimdi gözler yarın ringe çıkacak diğer iki temsilcimize çevrildi.

Muzaffarov rakibine şans tanımadı

-55 kilogram kategorisinde mücadele eden Shahzod Muzaffarov, yarı finalde Ermenistan temsilcisi Suren Rubinyan ile karşılaştı.

Özbek boksör, maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele aldı. Mesafeyi iyi koruyan sporcumuz, isabetli yumrukları ve aktif hareketleriyle hakemlerden tam not aldı.

Sonuç olarak tüm hakemler Muzaffarov'un galibiyetini onayladı — 5:0.

Bu sonuçla Shahzod turnuvada finale yükseldi ve «Yerevan Mayor Cup» altın madalyası için ringe çıkacak.

Xoldarov'a bir oy yetmedi

-70 kilogram kategorisinde Iqboljon Xoldarov, Ermenistan temsilcisi Xurutyun Xakobkoxyan'a karşı yarı final mücadelesi verdi.

Maç oldukça dengeli ve sert geçti. Her iki boksör de finale çıkmak için büyük çaba sarf etti ancak hakemlerin bölünmüş kararı ev sahibi sporcudan yana oldu — 2:3.

Böylece Iqboljon Xoldarov, «Yerevan Mayor Cup» turnuvasını bronz madalya ile tamamladı.

Yarın iki Özbek boksör daha ringe çıkacak

Turnuvanın bir sonraki gününde Özbekistan'ın iki temsilcisi daha ringe çıkacak.

-60 kilogramda Samandar Olimov, Ermenistan temsilcisi Artur Bazeyan ile karşılaşacak. -90 kilogramda ise To‘rabek Xabibullayev, İranlı Hadi Mohammadnejad'a karşı dövüşecek.

Maç programı

Sıklet

Eşleşme

Saat

-60 kg

Samandar Olimov — Artur Bazeyan

14:45

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad

16:30

Her iki maçta da Özbek boksörleri zorlu sınavlar bekliyor. Olimov ev sahibi temsilciye, Xabibullayev ise İran boks ekolünden bir rakibe karşı mücadele edecek.

Özbekistan delegasyonu madalya için mücadeleye devam ediyor

Shahzod Muzaffarov'un finale çıkması ve Iqboljon Xoldarov'un bronz madalyası, Özbekistan delegasyonunun turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.

Şimdi asıl merak konusu; Muzaffarov finalde altın madalyayı kazanabilecek mi ve yarın ringe çıkacak boksörlerimiz madalya mücadelesini sürdürebilecek mi?

Sizce hangi boksörümüz Erivan'dan altın madalya ile dönecek? Yorumlarınızı bekliyoruz, maç programını boks severlerle paylaşmayı unutmayın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...