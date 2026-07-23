Shahzod Muzaffarov finalda: Erivan'da 5:0'lık galibiyet

Erivan'da düzenlenen uluslararası «Yerevan Mayor Cup» turnuvasında Özbek boksörler önemli sonuçlara imza attı. Shahzod Muzaffarov, yarı finalde ev sahibi temsilcisini mağlup ederek altın madalya için dövüşmeye hak kazandı.

Iqboljon Xoldarov ise oldukça çekişmeli geçen müsabakada tek oy farkıyla mağlup oldu. Şimdi gözler yarın ringe çıkacak diğer iki temsilcimize çevrildi.

Muzaffarov rakibine şans tanımadı

-55 kilogram kategorisinde mücadele eden Shahzod Muzaffarov, yarı finalde Ermenistan temsilcisi Suren Rubinyan ile karşılaştı.

Özbek boksör, maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele aldı. Mesafeyi iyi koruyan sporcumuz, isabetli yumrukları ve aktif hareketleriyle hakemlerden tam not aldı.

Sonuç olarak tüm hakemler Muzaffarov'un galibiyetini onayladı — 5:0.

Bu sonuçla Shahzod turnuvada finale yükseldi ve «Yerevan Mayor Cup» altın madalyası için ringe çıkacak.

Xoldarov'a bir oy yetmedi

-70 kilogram kategorisinde Iqboljon Xoldarov, Ermenistan temsilcisi Xurutyun Xakobkoxyan'a karşı yarı final mücadelesi verdi.

Maç oldukça dengeli ve sert geçti. Her iki boksör de finale çıkmak için büyük çaba sarf etti ancak hakemlerin bölünmüş kararı ev sahibi sporcudan yana oldu — 2:3.

Böylece Iqboljon Xoldarov, «Yerevan Mayor Cup» turnuvasını bronz madalya ile tamamladı.

Yarın iki Özbek boksör daha ringe çıkacak

Turnuvanın bir sonraki gününde Özbekistan'ın iki temsilcisi daha ringe çıkacak.

-60 kilogramda Samandar Olimov, Ermenistan temsilcisi Artur Bazeyan ile karşılaşacak. -90 kilogramda ise To‘rabek Xabibullayev, İranlı Hadi Mohammadnejad'a karşı dövüşecek.

Maç programı

Sıklet Eşleşme Saat -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Her iki maçta da Özbek boksörleri zorlu sınavlar bekliyor. Olimov ev sahibi temsilciye, Xabibullayev ise İran boks ekolünden bir rakibe karşı mücadele edecek.

Özbekistan delegasyonu madalya için mücadeleye devam ediyor

Shahzod Muzaffarov'un finale çıkması ve Iqboljon Xoldarov'un bronz madalyası, Özbekistan delegasyonunun turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.

Şimdi asıl merak konusu; Muzaffarov finalde altın madalyayı kazanabilecek mi ve yarın ringe çıkacak boksörlerimiz madalya mücadelesini sürdürebilecek mi?

Sizce hangi boksörümüz Erivan'dan altın madalya ile dönecek? Yorumlarınızı bekliyoruz, maç programını boks severlerle paylaşmayı unutmayın.