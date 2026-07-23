23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandı

Tacikistan Başsavcılığı, Duşanbe'de yaşayan 23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili davada ilk kez resmi bir açıklama yaparak, soruşturma kapsamında kurum çalışanlarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcı Habibullo Vohidzoda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Firuz Saidzoda 'nın tutuklandığını ve şu anda cezaevinde tutulduğunu belirtti.

Vohidzoda'nın ifadelerine göre, olayın yaşandığı gün Saidzoda kişisel işleri için yola çıkmış ve yolculuk sırasında Davlat Arabzoda'nın şoförlük hizmetinden yararlanmıştır.

Ayrıca Vohidzoda, daha önce basında ismi geçen Davlat Arabzoda'nın bu olayla bir ilgisi olmadığını vurguladı. Arabzoda'nın sadece şoför olarak yer aldığını belirtti.

Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili dava, cesedinin 7 Nisan günü Darvoz bölgesindeki Panj Nehri kıyısında bulunmasının ardından kamuoyunun büyük ilgisini çekmişti.

Edinilen bilgilere göre Mehrona, 3 Nisan günü arkadaşları ve Başsavcılık'tan iki çalışanla birlikte Darvoz bölgesindeki «Chorchaman» dinlenme tesisine gitmişti. Genç kadın, 4 Nisan sabahı kayıplara karıştı.

Daha önce yayınlanan bilgilere göre tanıklar, Mehrona'nın nehir kıyısındayken suya düştüğünü ifade etmişti. Ancak merhumenin yakınları, intihar ettiği yönündeki resmi açıklamaya inanmadıklarını belirterek olayın tarafsız bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor.

Başsavcı Habibullo Vohidzoda, soruşturma işlemlerinin devam ettiğini ve kolluk kuvvetlerinin olayın tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde incelediğini bildirdi.