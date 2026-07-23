Barcelona, Frenkie de Jong hakkında kesin kararını verdi: Orta saha oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kalacak

·161·Spor
Barcelona, Frenkie de Jong hakkında kesin kararını verdi: Orta saha oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kalacak

Katalan Barcelona kulübü, yeni sezon öncesinde ciddi bir kayıpla karşı karşıya. Takımın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong, dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Bu durum, kulüp yönetimini sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda finansal sorunları çözme konusunda da radikal kararlar almaya zorluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Spor basınına yansıyan bilgilere göre, futbolcunun sakatlığı beklenenden çok daha ciddi olabilir. Kulüp sağlık ekibi, futbolcu tatilden döndükten sonra kapsamlı bir muayene gerçekleştirdi ve ilk teşhisler pek iç açıcı değil. Sakatlığın ciddiyeti doğrulanırsa, de Jong en az dört ay boyunca takıma yardımcı olamayacak.

Finansal çözüm ve de Jong'un onayı

Durumun karmaşıklığı şurada ki,

Barcelona yönetimi bu durumu fırsat bilerek kulübün maaş bütçesinde (salary cap) yer açmayı planlıyor. İspanya Futbol Federasyonu kurallarına göre, bir futbolcunun uzun süreli sakatlık yaşaması durumunda, yerine başka bir oyuncuyu kaydettirmek için belirli imtiyazlar sağlanıyor. Ancak bu süreci gerçekleştirmek için doğrudan Frenkie de Jong'un onayı gerekiyor. Kulüp içindeki kaynaklar, yönetim ve teknik heyet arasında Hollanda milli takımının tutumuna karşı bir hoşnutsuzluk olduğunu belirtiyor. Futbolcunun milli takımda kapasitesinin üzerinde efor sarf ettiği ve sakatlığını daha da kötüleştirdiği iddia ediliyor. Katalan ekibi, bu konuyu hafta sonuna kadar kesin olarak çözmeyi hedefliyor.

Frenkie de Jong, tatili sırasında kulübün tesislerini ziyaret ederek detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Test sonuçları, orta saha oyuncusunun Aralık ayından önce sahalara dönmesinin zor olduğunu gösteriyor. Eğer bu süre resmen onaylanırsa,

Barcelona onu uzun süreli sakatlar listesine dahil edecek. Bu karar alınırsa, kulüp yeni transferleri kaydettirmek için ek bir fırsat elde edecek. Bu durum, özellikle Finansal Fair Play kurallarıyla mücadele eden Katalan kulübü için hayati önem taşıyor. Şu anda tüm gözler futbolcunun nihai kararına çevrilmiş durumda, çünkü onun onayı olmadan bu hukuki süreci tamamlamak imkansız.

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BarcelonaFrenkie De JongLa LigaTransferlerSakatlık
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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