Hindistan Başkentinde İnternet Kesildi: Gençlik Hareketi Hükümete Karşı İsyan Başlattı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, toplu huzursuzluklar ve gençlerin protesto gösterileri nedeniyle mobil internet hizmetlerine getirilen kısıtlamalar uzatıldı. Ülke Başbakanı Narendra Modi, 2014 yılında göreve gelmesinden bu yana ilk kez genç nesil temsilcilerinden bu kadar ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Durumun günden güne kötüleşmesi üzerine hükümet, merkezi bölgelerdeki iletişim hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu protestoların ana hareketverici gücü olarak "Hamamböceği" (Cockroach Janta Party — CJP) adı verilen öğrenci ve gençlik hareketi ortaya çıktı. Söz konusu hareketin liderleri ile hükümet temsilcileri arasında ülkedeki eğitim sistemindeki kriz durumunun giderilmesi konusunda müzakerelerin yapılması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre, bu görüşme gençler arasında sosyal protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Eğitim Sisteminde Yolsuzluk ve Toplu Açlık Grevi İlanı

Protestoların şiddetlenmesine ülkedeki sınav sisteminde yaşanan bir dizi skandal ve kanunsuzluk neden oldu. Özellikle aktivist Sonam Wangchuk, eğitim sektöründeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 26 günlük açlık grevi ilan etmişti. Kendisi protestosunu sonlandırmış olsa da, kamuoyunda hükümete olan güvensizlik azalmış değil. Gençler, eğitim bakanının istifasını ve sistemin kökten reforme edilmesini talep ediyor.

Hükümet kararı gereğince, telekomünikasyon şirketleri Yeni Delhi'nin merkezi bölgelerinde veri aktarım hizmetini kısıtladı. Bu önlem, eylemcilerin karşılıklı iletişim kurmasını ve protesto dalgasının daha da genişlemesini önlemek amacıyla uygulandı. Ancak bu tür tedbirler sosyal medyada hükümetin ifade özgürlüğünü baskı altına alma girişimi olarak yorumlanıyor.

"Hamamböceği" Hareketi: Satirden Gerçek Siyasi Güce

"Hamamböceği" hareketi Hindistan siyaset sahnesinde kendine has bir tarihe sahip. Başlangıçta satir olarak şekillenen bu hareket, 2026 yılı Mayıs ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi başkanının işsiz gençleri hamamböceklerine benzetmesi sonrasında ortaya çıkmıştı. Bu hakaret içeren benzetme gençleri birleştirdi ve onları gerçek bir siyasi güce dönüştürdü.

Bugün CJP sadece öğrencilerin değil, tüm "Z Kuşağı" neslinin sesi haline geldi. Onların ana talepleri şunlardan ibarettir:

Eğitim sistemindeki yolsuzluklara son verilmesi ve sınavların şeffaf bir şekilde yapılması;

İşsizlik sorununun çözülmesi için devlet programlarının geliştirilmesi;

Gençlerin siyasi kararlar alma sürecindeki katılımının sağlanması;

Siyasi figürlerin gençlere yönelik aşağılayıcı tutumuna son verilmesi.

Hindistan'daki bu olaylar bölgedeki diğer ülkeler için de kendine has bir sinyal olabilir. Gençlerin sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde organize olması ve geleneksel siyasi kurumlara karşı çıkması, modern teknolojiler çağında protesto eğilimlerinin yeni bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. Şimdilik Yeni Delhi'de durum istikrara kavuşmuş değil, müzakerelerin sonucu ise ülkenin gelecekteki siyasi yönelimini belirlemesi bekleniyor.