Samsung güvenliği artırarak internet paylaşan TV uygulamalarını yasakladı

Samsung, kullanıcıların internet trafiğini üçüncü taraflarla paylaşan özel kodlara sahip akıllı TV uygulamalarını yasaklamaya başladı. Bu tehlikeli yazılımlar, milyonlarca Samsung Smart TV cihazını siber saldırılara ve kontrolün kaybedilmesi riskine açık hâle getirebilirdi. TechCrunch.com haber veriyor.

Norveçli siber güvenlik şirketi Mnemonic araştırmacılarının yayımladığı bilgilere göre, bazı popüler Samsung Smart TV uygulamalarında cihaz sahibinin internet bağlantısını üçüncü taraflara aktaran kodlar bulunuyor. Geliştiriciler, bu tür uygulamaların yüz milyonlarca ev televizyonuna yüklenmiş olabileceğini belirtiyor.

Tehlikeli yazılımlardan en az birinin, Samsung tarafından “Editörün Seçimi” bölümünde özel olarak önerilen basit bir Pac-Man oyunu olduğu ortaya çıktı. Bu uygulamalar, yabancıların web trafiğini sıradan ev ve ofis internet ağları üzerinden yönlendirmesine olanak tanıyan resproxy (konut tipi proxy ağları) teknolojisini kullanıyordu.

Tehlikeli mekanizma nasıl çalışıyor

Mnemonic uzmanlarının açıklamasına göre bu tür programlar açıldığında akıllı TV, üçüncü tarafların web trafiğini aktaran sürekli çalışan bir tünele, yani çıkış düğümüne dönüşüyor. Dikkat çekici olan, uygulamanın kendisi kapatılsa bile bu sürecin devam etmesi.

Uzmanlar, bu uygulamaların yalnızca birkaç satır koddan oluşan son derece basit bir yapıya sahip olduğunu ve temel olarak başka bir sitedeki içeriği yüklemek için tasarlandığını belirledi. Samsung uygulama mağazasındaki inceleme sırasında yalnızca ilk birkaç satır kod görünürken, gerçekte çalıştırılan içerik başka kaynaklardan geldiği için güvenlik sistemi bunu fark edemedi.

Samsung ve diğer markaların tepkisi

TechCrunch, araştırma sonuçlarıyla ilgili Samsung’a ulaştıktan sonra elektronik devi, internet bağlantısını başkalarıyla paylaşan uygulamaları resmen yasaklayacağını ve mağazadan kaldıracağını açıkladı.

Samsung temsilcisinin açıklamasına göre şirket, Smart TV platformunda bu tür proxy işlevlerine sahip yeni uygulamaların kaydını zaten kısıtladı. Mağazada bulunan bu tür tüm uygulamaları tespit edip kaldırmak için kapsamlı önlemler alınıyor.

Hatırlanacağı üzere LG de geçen ay uygulama mağazasındaki programların önemli bir bölümünün televizyonları bir proxy ağına bağladığını tespit etmiş ve resproxy yazılımına sahip uygulamaları yasaklayacağını açıklamıştı.