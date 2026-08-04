Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer etti

Londra ekibi Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım atarak savunma hattına yeni bir futbolcu kattı. TheTeamTalknetwork'in haberine göre İngiliz kulübü, Rayo Vallecano forması giyen İspanyol sol bek Pep Chavarría'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu hamle, takımı yeni sezona hazırlayan yönetim ve teknik ekibin önceliklerinden biriydi. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Cucurella'nın ayrılığı ve yeni arayışlar

Marc Cucurella'nın Real Madrid 'e transfer olması, Londra ekibinin sol bek pozisyonunda boşluk oluşmasına yol açmıştı. Bunun ardından Chelsea yönetimi sorunu acilen çözmek için harekete geçti. Takımın teknik yapılanmasından sorumlu uzmanlar, kadro dengesini sağlamak amacıyla deneyimli bir oyuncu aramaya başladı.

Xabi Alonso, Pep Chavarría'yı bu pozisyon için en uygun aday olarak gördü ve oyuncunun oyun tarzının takımın ihtiyaçlarıyla tamamen örtüştüğünü belirtti. Teknik direktörün talebi ve futbol anlayışı, kulüp yönetimini görüşmeleri hızlandırmaya yöneltti.

Mali anlaşma ve sağlık kontrolü

Taraflar arasındaki görüşmeler son günlerde hız kazandı. Chelsea'nin mali teklifini artırması sayesinde kulüpler arasındaki fark kısa sürede kapatıldı. Kaynağa göre transferin bedeli yaklaşık 25 milyon avro. Futbolcu da Stamford Bridge'e taşınma isteğini gizlemedi.

Pep Chavarría'ya şu anda Londra'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve transferi resmileştirmesi için izin verildi. Anlaşmanın tüm temel şartlarında uzlaşmaya varıldığı için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kulüp politikasındaki değişim

Bu transfer, Chelsea'nin transfer politikasında belirli bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Londra ekibi son sezonlarda çoğunlukla gelecek vadeden genç futbolcuları kadrosuna katmaya odaklanmıştı. Ancak Chavarría takıma geleceğe yönelik bir proje olarak değil, hemen katkı sağlayabilecek deneyimli bir oyuncu olarak dahil oluyor.

Uzmanlara göre böylesine deneyimli bir futbolcunun transfer edilmesi, Chelsea'nin savunma hattının istikrar kazanmasına ve yeni sezonda yüksek hedefler için mücadele etmesine yardımcı olabilir.