Almanya’da AMD AM4 platformu satışlarının durumu

Almanya’nın büyük perakende zinciri Mindfactory’nin istatistikleri, ülkede AMD AM4 platformuna olan talebin çoğu kişinin beklediğinden çok daha düşük kaldığını gösterdi. Ixbt.com verilerine göre, DDR5 belleğin yüksek fiyatı nedeniyle AM4 ikinci bir bahar yaşamış olsa da Alman alıcılar yeni anakart seçerken daha modern çözümleri tercih ediyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Geçen ay Mindfactory zincirinde satılan tüm AMD anakartlar arasında AM4’ün payı yaklaşık 10% oldu; daha kesin ifadeyle 6,7% seviyesinde kaldı. Uzmanlar, bu rakamların özellikle anakartlara ait olduğunu vurguluyor. Yeni bir AM4 anakart genellikle sıfırdan bilgisayar toplama sürecinde satın alınıyor. Bu durumda kullanıcılar daha uygun fiyatlı AM4 ile gelecekte yükseltme imkânı sunan daha pahalı AM5 platformu arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

Satış istatistikleri ve önde gelen markalar

Sunulan verilere göre AM5 platformu, satılan tüm anakartların büyük bölümünü oluşturarak 82,2% pay elde etti. Bunun yanında Intel’in LGA1851 platformu 6%, daha eski LGA1700 ise 5,1% pay aldı. Genel olarak alıcıların 90%’ından fazlasının DDR5 belleği destekleyen anakartları tercih ettiği ortaya çıktı.

Markalar bazında satış hacminde de belirgin üstünlükler görülüyor. MSI, 52,3% ile pazar lideri oldu. Onu 20,1% ile ASRock ve 17,8% paya sahip Gigabyte izledi.

En popüler modeller ve AM4’ün geleceği

Ay boyunca en çok satan anakartlar arasında MSI ürünleri öne çıktı. Özellikle MSI MAG Tomahawk WIFI B850 modeli 160 adet satılarak açık ara lider oldu. MSI Gaming Plus WIFI B850 (110 adet) ve MSI Gaming Plus WIFI6E B850 (100 adet) modelleri de alıcılar arasında yüksek talep gördü.

Anakart pazarında modern çözümler üstünlük kurmuş olsa da AM4 işlemcilerinin toplam satışları yüksek kalabilir. Bunun nedeni, kullanıcıların tüm sistemi değiştirmek yerine mevcut platformu yükseltirken eski nesil işlemcileri ayrı olarak satın almaya devam etmesidir.