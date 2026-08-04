Siber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştı

·26·Teknoloji
Siber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştı

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla geliştiği ve siber güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemde, San Francisco merkezli Horizon3 girişimi Series E turunda 250 milyon dolar yatırım aldı. ixbt.com'un aktardığına göre bu finansmanla şirketin toplam değeri 2 milyar dolara ulaştı ve şirket yalnızca 14 ay içinde değerini üç kattan fazla artırmayı başardı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu büyük yatırım, mevcut yatırımcılar NightDragon ve NEA'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Finansman, iki büyük yapay zekâ araştırma laboratuvarının modellerinin belirlenen sınırların dışındaki sistemlere yetkisiz erişim sağladığının gözlemlendiğini açıkladığı döneme denk geldi. Altı yıldır ağlardaki güvenlik açıklarını kontrollü ve izinli bir şekilde test etmek için özel yapay zekâ geliştiren Horizon3, pazardaki talebin hızla artmasından yararlanıyor.

Yapay zekâ ve ağların sürekli test edilmesi

Yapay zekâ destekli saldırıların hız kazanmasıyla şirketler, savunma mekanizmalarını kapsamlı biçimde test etmeye çalışıyor. Şirketin ticari direktörü Matt Hartley'ye göre NodeZero platformlarının iki temel avantajı bulunuyor. İlk olarak platform, operasyonları durdurmadan canlı sistemleri test edebiliyor. İkinci olarak altyapının yalnızca yüzde 2-3'ünü değil, tüm ağı yılda bir kez değil, sürekli olarak tarıyor.

Şirketin yıllık yinelenen geliri geçen yıl 100 milyon dolara yaklaşırken yıllık büyüme oranı yüzde 120 oldu. Hartley, bu yıl büyümenin daha da hızlanmasını beklediklerini belirtti. Yapay zekâ araçları saldırganların yeni saldırılar geliştirmesini kolaylaştırdığından, güvenlik ekipleri tehditlere onları ortadan kaldırabileceklerinden daha hızlı yanıt vermek zorunda kalıyor.

Kontrollü otomasyon sistemleri ve uluslararası genişleme

Horizon3, öngörülebilir ve kontrollü otomasyon sistemleri oluşturmak için yaklaşık 100 milyon dolarlık araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması yaptı. Şirketin kurucuları Snehal Antani ve Anthony Pillitiere, ABD Özel Harekât Komutanlığı'nda görev yaptıkları dönemde kaynakların sınırlı olması nedeniyle güvenliği sürekli test etmenin ne kadar zor olduğunu bizzat gördü ve tekrarlanan değerlendirmeleri otomatikleştirmek amacıyla bu girişimi kurdu.

Horizon3, yeni yatırımlarla uluslararası ölçekte genişlemeyi planlıyor. Şirketin özellikle Haziran 2026'da Amsterdam'ın yanı sıra Avustralya ve Singapur'da yeni ofisler açması, iş ortağı ağını geliştirmesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarına önemli miktarda yatırım yapması bekleniyor.

Horizon3Siber GüvenlikYapay ZekâGirişimYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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