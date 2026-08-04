Bilgisayar parçaları pahalanıyor: Sıra anakartlarda

Dünya piyasasında kişisel bilgisayar bileşenlerinin fiyatları artmaya devam ediyor. RAM ile NVIDIA ve AMD ekran kartları zaten pahalanmışken, yakın gelecekte anakartların da aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Board Channels Forums'un bildirdiğine göre, dünyanın önde gelen teknoloji markaları Asus, Gigabyte ve MSI ürünlerinin fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre fiyat artışlarının temel nedeni, baskılı devre kartlarının maliyetindeki keskin yükseliş. Bu parça, her anakartın en önemli temel bileşeni olarak kabul ediliyor ve sektör kaynakları maliyetinin 2026 boyunca en az %50 artacağını öngörüyor. Bu durum üreticilerin giderlerinin ciddi ölçüde yükselmesine yol açıyor.

Fiyat artışlarının temel nedenleri

Üreticiler üzerindeki baskı yalnızca baskılı devre kartlarıyla sınırlı değil. Hammadde piyasasında bakır, kapasitörler, güç bileşenleri ve çeşitli kontrol mikroçiplerinin fiyatları da önemli ölçüde arttı. Bu bileşenlerin pahalanması, nihai ürün maliyetinin yükselmesine ve son tüketici için fiyatların değişmesine zemin hazırlıyor.

Durumu, bilgisayarlarını kendi başına toplayan kullanıcılar arasındaki düşük talep daha da zorlaştırıyor. Günümüzde anakart tedarik hacmi giderek azalıyor. Bunun sonucunda şirketler araştırma, üretim ve lojistik giderlerini daha az sayıda cihaz arasında paylaştırmak zorunda kalıyor.

Piyasanın genel durumu ve beklentiler

Satış hacminin daralması ve maliyetlerin artması nedeniyle üreticilerin iş kârlılığı önemli ölçüde düşüyor. Board Channels Forums'un verilerine göre Asus, Gigabyte ve MSI şimdilik ortaya çıkan maliyetleri ürün fiyatlarını artırarak tamamen karşılayabilmiş değil.

Bu nedenle söz konusu markaların, mevcut yılın üçüncü çeyreğinden itibaren distribütörler için ürünlerinin toptan fiyatlarını yeniden gözden geçirmesi oldukça muhtemel. Daha önce NVIDIA ve AMD ekran kartlarının da ciddi ölçüde pahalandığı bildirilmişti. Bu durum, tüm bilgisayar donanımı pazarında fiyatlandırma politikasının değişmesine yol açıyor.