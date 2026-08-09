Jill Lepore, Silikon Vadisi ve yapay devlet konusunda uyardı

Tanınmış Harvard tarihçisi ve The New Yorker yazarı Jill Lepore, yayımlanacak «The Rise and Fall of the Artificial State» adlı kitabında, modern teknoloji şirketlerinin demokrasinin işlevlerini adım adım ele geçirdiği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Bilim insanı, TechCrunch'ın Equity podcast'ine verdiği röportajda, özel şirketlerin devlet yönetimini devralmasının toplumu algoritmaların ve makinelerin hâkimiyetine, bunun sonucunda da yeni bir tiranlık türüne sürükleyeceğini vurguladı. Bu süreç yalnızca siyasi sisteme değil, dünya genelindeki liberal demokratik değerlere de zarar veriyor. Haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bilim insanına göre, onun «yapay devlet» olarak adlandırdığı kavram günümüzde ABD'de ve diğer ülkelerde ulusal cumhuriyetlerin yerini almaya başlıyor. Bu fikir, yüzyıllar boyunca şekillenen teknokratik felsefelere dayanıyor ve toplumların makineler tarafından yönetilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Yazar, teknoloji sektörüne karşı olmadığını özellikle vurgulayarak asıl sorunun özel şirketlerin devlet görevlerini üstlenmeye çalışması olduğunu açıkladı.

Bilimkurgu ile siyasetin çatışması

Jill Lepore, ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarının tartıştığı konular arasında, Silikon Vadisi liderlerini, özellikle de Elon Musk'ı, bilimkurgu eserlerini ve çizgi romanları yanlış anlayarak geleceği inşa etmeye çalışmakla eleştirdi. Ona göre, Elon Musk'ın sevdiği fantastik fikirler ve karakterler, aslında girişimcinin kendi siyasi inançlarıyla tamamen çelişiyor ve bu inançları reddediyor.

Tarihçi, yeni kitabında bu tür yapay yapıların köklerini bilimkurgu edebiyatı üzerinden inceledi. Gözlemlerine göre, makinelerin yönetimine dayalı toplumlar uzun süre varlığını sürdüremez ve kaçınılmaz olarak çöküşe uğrar; ancak modern teknoloji devleri bu tarihsel dersleri görmezden geliyor.

Demokrasinin geleceği tehlikede

Eserde ele alınan temel meselelerden biri, yüzyıllar boyunca şekillenen eşitlik ve demokratik özgürlüklerin son yıllardaki gerilemesidir. Algoritmaların ve şirketlerin yönetimine dayalı bir toplum, yurttaşların siyasi süreçlere katılımını ortadan kaldırır ve toplumdaki mistifikasyonu güçlendirir.

Uzmanlara göre bu kitap, modern teknoloji endüstrisinin toplum üzerindeki etkisini derinlemesine bilimsel ve tarihsel bir bakış açısıyla analiz etmesi bakımından önem taşıyor. Kitap, dijital çağda devlet ile yurttaş arasındaki ilişkilerin nasıl değiştiğini anlamak için önemli bir kaynak niteliğinde.