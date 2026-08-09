Mark Bernal, transfer konusunda Hansi Flick'e karşı çıkabilir

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde kadro yapılanması hız kazanıyor. Sportif basında yer alan bilgilere göre Barcelona'nın gelecek vadeden orta saha oyuncusu Mark Bernal, az forma şansı bulmaktan endişe duyuyor ve takımdan ayrılma seçeneklerini değerlendiriyor. Manchester City de dahil olmak üzere diğer kulüplerin ilgisi, durumu daha da ciddi hâle getiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Genç yetenek ve Hansi Flick'in kararlı tutumu

Barcelona'nın orta sahasında rekabet şu anda son derece yoğun. Genç futbolcu, profesyonel gelişimini sürdürmek ve potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymak için düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin farkında. Ancak teknik direktör Hansi Flick, yetenekli oyuncunun ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor ve transferine izin vermeyeceğini açıkça belirtiyor.

Alman teknik adam, genç oyuncunun yeteneklerini üst düzeyde değerlendiriyor ve onun gelecekte takımın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olacağına inanıyor. Buna rağmen rekabet sorunu çözülebilmiş değil. Hansi Flick oyuncuya tam destek verdiğini belirtse de merkez orta sahadaki diğer futbolcuların yüksek kalitesi, Bernal'in düzenli forma şansı bulup bulamayacağı konusunda haklı soru işaretleri yaratıyor.

Transfer piyasası ve gelecekteki riskler

Kulüp daha önce de yeterli forma şansı bulabilmek için ayrılan birkaç genç altyapı oyuncusunu kaybetmişti. Bu nedenle taraftarlar ve uzmanlar, merkez orta sahadaki diğer oyuncuların geleceğinin nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor. Sezon boyunca kendisine ayrılan süre sınırlı kalırsa Mark Bernal'in kariyerini güvence altına almak için radikal bir karar vermesi ve diğer teklifleri ciddi şekilde değerlendirmesi ihtimal dahilinde.

Sonuç olarak Barcelona yönetimi ve teknik heyeti genç yıldızını takımda tutmak için ciddi çaba gösteriyor. Ancak futbolcunun kişisel hedefleri ve sahada daha fazla yer alma arzusu, transfer döneminin son dakikalarına kadar belirsizliğin sürmesine neden oluyor.