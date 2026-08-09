Samsung, Galaxy S23 FE için yazılım güncelleme planını değiştirdi

Samsung şirketi, Galaxy S23 FE akıllı telefonu için yazılım güncelleme planlarında değişiklik yaptı. Resmî destek hizmetinin bilgilerine dayanan ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, beklendiği gibi Android 18 güncellemesini almayacak ve işletim sistemi desteği Android 17 sürümünde sona erecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri, Şubat 2023'te Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile piyasaya çıkmıştı. Samsung, bu amiral gemisi ailesi için dört büyük Android güncellemesi sözü vermişti. Buna göre Android 17, bu modeller için son büyük işletim sistemi sürümü olacaktı.

Galaxy S23 FE etrafındaki durum

Galaxy S23 FE modeli ise Ekim 2023'te tanıtılmış ve farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satışa sunulmuştu. Amerikan versiyonu Snapdragon 8 Gen 1, diğer varyantların çoğu ise Exynos 2200 çipiyle donatılmıştı. Güney Kore pazarı için tasarlanan ve SM-S711N katalog numarasını taşıyan versiyon ise doğrudan Android 14 tabanlı One UI 6 ile satışa çıkmıştı.

Başlangıçtaki Android sürümü ve dört nesil güncelleme dikkate alındığında bu cihazın teorik olarak Android 18 güncellemesini alması gerekiyordu. Ancak X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında bir kullanıcı, Samsung Korea destek hizmetiyle yaptığı yazışmaların ekran görüntüsünü paylaştı.

Şirket kararının nedenleri

Şirket temsilcisinin açıklamasına göre Android 18, başlangıçta Kore'ye özel S23 FE için son büyük güncelleme olarak değerlendirilmişti, ancak daha sonra planlar değişti. Sonuç olarak Android 17 de bu model için son sürüm olarak belirlendi.

Böylece One UI 9 arayüzü, yalnızca ana Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri için değil, S23 FE'nin tüm bölgesel versiyonları için de son büyük güncelleme olacak. Akıllı telefonların Android 13 veya Android 14 ile piyasaya çıkmış olması bu durumu değiştirmeyecek.

Samsung şu anda Galaxy S23 ailesi için One UI 9 üzerinde çalışıyor, ancak bu güncellemenin kararlı sürümünün ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.