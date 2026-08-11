Singapur yapay zekâ yardımıyla işlerin kalitesini artırıyor

Singapur hükümeti, ülkede yapay zekâ teknolojilerini hayata geçirerek iş gücü verimliliğini artırmayı ve işlerin kalitesini iyileştirmeyi planlıyor. Başbakan Lawrence Wong bunu 8 Ağustos'ta halka hitaben yaptığı konuşmada açıkladı, diye bildiriyor ixbt.com. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ülkenin bağımsızlığının 61. yıl dönümü arifesinde konuşan hükümet lideri, teknolojik ilerlemenin birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bununla birlikte, sürecin yeni riskleri ve soruları da beraberinde getirdiği belirtildi.

Sanayi politikası ve stratejik yaklaşım

Bloomberg haber ajansının verilerine göre Singapur hükümeti, bu girişim kapsamında sanayi politikası ve ticaret alanındaki yaklaşımlarını yeniden değerlendiriyor. Amaç, ülkenin küresel rekabet gücünü daha da sağlamlaştırmak.

Uzmanlara göre yapay zekâ, yalnızca belirli süreçleri otomatikleştiren bir araç olarak değil, daha geniş kapsamlı ekonomik politikanın önemli bir parçası olarak ele alınıyor. Hükümet, her yeni teknolojiyi sonuçlarını derinlemesine değerlendirerek uygulamayı planlıyor.

Gelecekteki görevler ve denetim

Yetkililer henüz programın finansman miktarı, kapsanacak sektörlerin listesi veya çalışanların eğitimiyle ilgili hedef göstergeler dâhil olmak üzere kesin parametrelerini açıklamadı. Projenin uygulanma takvimi de henüz belirlenmedi.

Buna rağmen başbakanın açıklaması, devlet politikasının temel yönünü ortaya koydu. Singapur, teknolojik denetim konusuna özel önem vererek ekonomik verimliliğin yanı sıra bu sistemlerle çalışan sıradan insanlar üzerindeki olası etkileri de sürekli değerlendirmeye hazır olduğunu gösterdi.